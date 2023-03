Panoramaweg Taubertal steht im Finale

Main-Tauber-Kreis. Der Panoramaweg Taubertal steht in der Endrunde der deutschlandweiten Wahl „Deutschlands schönster Wanderweg 2023“. Um am Ende auf dem ersten Platz zu landen, ist vor allem die Unterstützung der Bevölkerung gefragt. Denn wer auf dem Siegertreppchen ganz oben steht, wird durch ein Abstimmungsverfahren entschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Im Herbst haben wir uns beim ‚Wandermagazin‘ in der Kategorie ‚Mehrtagestouren‘ beworben. Kurz vor Weihnachten kam dann die erfreuliche Nachricht, dass unser Panoramaweg von der Jury unter die zehn Finalisten gewählt wurde“, berichtet Sven Dell, Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“. „Die Gewinner werden nun per Publikumswahl festgelegt. Mitmachen kann jede und jeder – entweder online oder per Wahlkarte. Wichtig ist, dass pro Person nur eine einzige Stimme abgegeben werden darf“, erläutert Christina Weber, Sachgebietsleiterin Tourismus im Amt für Kultur und Tourismus des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis. „Wir hoffen natürlich, dass bis zum Meldeschluss am Freitag, 30. Juni, auch viele einheimische Wanderbegeisterte für unseren Panoramaweg abstimmen.“

Als zusätzlichen Anreiz verlost das Wandermagazin unter allen Einsendungen mehrere Gutscheine des Outdoorausrüsters Globetrotter. Online abstimmen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage unter www.wandermagazin.de/wahlstudio. Wahlkarten sind erhältlich bei den Städten und Gemeinden im Taubertal und beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim. Dort kann man auch telefonisch unter 09341/82-5806 oder per E-Mail an touristik@liebliches-taubertal.de angefordert werden. Die Wahlkarten können entweder direkt an das Wandermagazin geschickt oder beim Tourismusverband abgegeben werden. tlt