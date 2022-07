Musikfest der Tiere

Weikersheim. Die Musikschule Hohenlohe veranstaltet am Sonntag, 10. Juli, ein „Fest der Tiere“ in der Tauberphilharmonie. Ab 14 Uhr besteht die Möglichkeit, alle Arten von Instrumenten selbst auszuprobieren und sich von den Lehrkräften der Musikschule beraten zu lassen. Im kleinen Saal stellt sich um 14.30 und um 15 Uhr die gesamte Blockflötenfamilie vom Garklein bis hin zum Subbass vor. Mehrere Erwachsene und Kinder spielen das bekannte Musikstück „Wellerman“.

Im Konzert um 16 Uhr präsentieren sich in Anlehnung an die Suite „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens, viele große und kleine Musiker mit tierischen Stücken in buntem musikalischem Gewand. Blockflöten, Gitarren, Akkordeons, Harfen, Bläser und Gesang sind zu hören. Großen Anteil an der bunten und fröhlichen Konzertstunde, haben Kinder der musikalischen Früherziehung aus den umliegenden Kindergärten und Schulen. Sie verwandeln sich zur Musik In Elefanten, Tausendfüßler, Löwen, Tiger und allerhand andere Tiere und treffen sich am Ende zum großen Finale auf der großen Bühne der Tauberphilharmonie. Auch ein Schwan setzt sich mit der bekannten Musik von Camille Saint- Saens in Szene, getanzt durch Balletttänzerin Valerie Fischer. Visuell bereichert wird die Musikveranstaltung durch die Präsentation von Bildern an der großen Leinwand. In aufwändigem Linoldruckverfahren, gestalten derzeit Schüler der zehnten Klasse des Gymnasiums Weikersheim im Kunstunterricht bei Lehrerin Rose Schwenzer, die zu den Konzertstücken passenden Tierabbildungen. Ein lebhaftes und buntes Treiben ist an beiden Nachmittagen garantiert und bietet ganz besondere Abwechslung für die ganze Familie.