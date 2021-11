Main-Tauber-Kreis: Vor allem Ungeimpfte auf Intensivstation

Täglich neue Hiobsbotschaften: jeden Tag klettern die Inzidenzzahlen in die Höhe, steigt die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen. Viele Bürger haben den Eindruck, dass die da oben – die Entscheidungsträger in der Politik – nichts tun. Vor der Bundestagswahl gab es noch die großen Worte von der bald überstandenen pandemischen Lage, ein Hauch von Freiheit lag in der Luft. Die bereits im

...