Main-Tauber-Kreis: Sieben Projekte auf Liste für „Leader”-Förderprogramm

Main-Tauber-Kreis. Der Auswahlausschuss des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber hat aufgrund der anhaltenden Pandemie in virtueller Form getagt, um über die eingereichten Projektanträge im europäischen Förderprogramm „Leader“ zu entscheiden.

Das Budget im „Leader“-Projektaufruf des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber in der EU-Übergangsverordnung umfasste 300 000 Euro der Europäischen Union sowie entsprechende Mittel des Landes Baden-Württemberg. Insgesamt sieben Projektanträge sind im Rahmen des Aufrufs fristgerecht beim Verein eingegangen. In der Sitzung konnten vom Auswahlausschuss alle sieben Projektanträge ausgewählt werden, weil das beantragte Budget ausreichte und alle Projektanträge die Anforderungen für eine Förderung in „Leader“ erfüllten.

Vor allem Projekte im Bereich des Tourismus wurden vom Auswahlausschuss für eine Förderung ausgewählt. Das Projekt zur Serviceverbesserung in der Radreiseregion „Liebliches Taubertal“ ist hierbei besonders hervorzuheben. Mit dem gebietsübergreifenden Projekt sollen entlang der zertifizierten Radwege in sieben Kommunen Sitzgruppen, Informationstafeln, Fahrradabstellboxen und Fahrradständer errichtet werden. Zwei weitere private Projektanträge zur Förderung des Tourismus beinhalten die Inwertsetzung beziehungsweise den Umbau von bereits bestehenden Räumen zu Ferienwohnungen in Weikersheim-Neubronn und in Kirchberg/Jagst-Mistlau.

Verkaufsautomat gefördert

Zu den weiteren beschlossenen Projekten gehört unter anderem ein 24-Stunden-Verkaufsautomat in Hermuthausen, über den sowohl Getränke als auch regionale Produkte wie Eier, Wurst und Honig angeboten werden sollen. Verkaufsautomaten liegen aktuell im Trend, da diese rund um die Uhr ein Grundversorgungsangebot bieten und der Kauf der Produkte vor dem Hintergrund der aktuell anhaltenden Pandemie kontaktlos erfolgt. Darüber hinaus können sich kleinere Unternehmen mit der Anschaffung eines Verkaufsautomaten ein zweites Standbein aufbauen und damit ihre Existenz festigen.

Zur Förderung einer Existenzgründung wurde vom Auswahlausschuss des „Leader“ Vereins Hohenlohe-Tauber ein Projektantrag für den Umbau eines ehemaligen Schweinestalls zu einem Aktivstall für Pferde in Braunsbach-Geislingen/Bühlenzimmern beschlossen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Uiffingen wird mit ihrem Projekt „Inwertsetzung der historischen Orgel und Installation einer Audio- und Videoanlage“ ebenfalls gefördert. Auch der Neubau eines Wohnhauses mit Büro in Waldenburg gehört zu den Projekten, die vom Auswahlausschuss beschlossen wurden.

Umfassende Informationen zu den Förderprogrammen gibt es beim „Leader“-Regionalmanagement Hohenlohe-Tauber mit Sitz in Buchenbach, Telefon 07938 / 668939-1 und -2, E-Mail thomas.schultes@hohenlohekreis.de oder benjamin.hoegele@hohenlohekreis.de sowie unter www.leader-hohenlohe-tauber.eu im Internet.

