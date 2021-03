Main-Tauber-Kreis/Buchenbach. Der Auswahlausschuss des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber tagte jetzt aufgrund der anhaltenden Pandemie in virtueller Form, um über die eingegangenen Projektanträge in den Förderprogrammen „Leader“ und Regionalbudget für Kleinprojekte zu entscheiden.

Im Förderprogramm Regionalbudget für Kleinprojekte sind auf den Aufruf für das laufende Jahr 20 Anträge eingegangen. Somit musste der Auswahlausschuss schwierige Entscheidungen treffen, weil die eingereichten Projekte alle sehr gut waren, die Zuschussmittel aber nicht ausreichten. Am Ende standen 16 Kleinprojekte fest, die Fördermittel in Höhe von knapp 197 000 Euro binden. Vor allem Projekte im Bereich der Grundversorgung wurden vom Auswahlausschuss für eine Förderung ausgewählt. Dazu zählen etwa der Umbau einer Garage zu einem barrierefreien Raschthüttle in Amlishagen, ein Getränkeautomat für regionale Streuobstprodukte in Hollenbach, die Inwertsetzung von regionalen Mühlenprodukten in Markelsheim, ein Verkaufsautomat für Wurst und Fleisch in Vorbachzimmern und die Errichtung eines mobilen Schleuderraumes zur Herstellung von Honig in Gerabronn.

Auch die Förderung des gesellschaftlichen Engagements und der Teilhabe spiegelte sich in einigen Projekten wider. So wurden Projekte ausgewählt wie die Errichtung eines Kommunikationspunktes in Kirchberg, die Errichtung einer Kneippanlage mit Außenanlage in -Winzenhofen, der „Historische Stadtspaziergang“ in Niederstetten und die Inwertsetzung der Rothenburger Landhege bei Blaufelden.

Im europäischen Förderprogramm „Leader“ hat der Auswahlausschuss ein Projekt aus dem Bereich Landschaftspflege beschlossen. Der Obst- und Gartenbauverein Uiffingen erhält eine finanzielle Unterstützung mit Mitteln der EU und des Landes für den Kauf eines Einachsgeräteträgers mit Anbau-Messerbalken und Anbau-Bandrechen zur Pflege der örtlichen Streuobstwiesen/Biotope in Uiffingen.

