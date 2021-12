Landrat Christoph Schauder: Impf-PS nur durch Selbsthilfe möglich

Buchen Corona stellt alle auf eine harte Probe

Corona prägte das Jahr 2021 wie kein anderes Thema – auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Das Virus stellte den Landkreis, seine Kommunen und alle Bürger auf eine harte Probe. Und tut es weiterhin. Neckar-Odenwald-Kreis. Impfzentrum auf, Impfzentrum zu, Stützpunkte auf, Maske auf, Maske ab, Läden zu, Läden auf, Gastronomie dicht, offen und quasi wieder im Lockdown – es nervt. Kommunen, Handel, Restaurants, Friseure und Praxen, Schulen und Kindergärten sind im Dauerstress durch immer neue Regelungen und Beschränkungen, gern kurzfristig verkündet. {element} Dabei fing das Jahr trotz Lockdown hoffnungsvoll an: Der Impfstoff wurde schneller entwickelt als erwartet, ein Ende der Pandemie schien in Sicht, und der Landkreis stampfte ruck-zuck ein Impfzentrum aus dem Boden. Weil der ersehnte Stoff dann doch nicht so rasch vor Ort ankam wie angekündigt, ging es erst am 22. Januar los. Zunächst für die Älteren, im Frühsommer dann für die über 60-Jährigen, später für alle. Stets gab es ein Gerangel um die Termine, bis im Herbst alle, die es wollten, ihren Pieks hatten. Gebetsmühlenhaft appellieren die Verantwortlichen seitdem an die überdurchschnittlich vielen Skeptiker im Kreis, sich impfen zu lassen. Zumal sich zeigte, dass der Schutz nachlässt und neue Virusvarianten kommen. Ende September wurde das Kreisimpfzentrum Mosbach nach 92 228 verabreichten Dosen geschlossen – so wollte es die Politik. Am 1. Dezember öffnete der Impfstützpunkt in Fahrenbach, der zweite in Bödigheim folgte am 14. Dezember. Und wieder dasselbe Bild: Erst ein Ansturm auf die dieses Mal vom Kreis organisierten Termine, dann Nachlassen des Interesses. Inzwischen hat man freie Auswahl. Auch die Kinder kommen jetzt dran. Seit Ostern impfen die niedergelassenen Ärzte nach Kräften: Etwas mehr als 100 000 Dosen wurden verabreicht. Kommunen und Rotes Kreuz holen ebenfalls Impfteams. Einige Zahlen zum Vergleich: Das Landesgesundheitsamt meldete am 1. Januar insgesamt 3128 Infizierte seit Pandemiebeginn, am 29. Dezember waren es 13 075. Zum Jahresstart hatte der Kreis eine Inzidenz von 170,6, Ende Dezember 2021 lag sie bei knapp 290 – nach „Hochzeiten“ über 500 mit Ausgangssperren für nicht Geimpfte. Mit einer Inzidenz von 696 war der traurige Höhepunkt Anfang Dezember erreicht. 170 Neckar-Odenwälder sind mit oder am Virus gestorben (Stand 29. Dezember). Kliniken sind wertvoll {furtherread} Eine große Rolle spielten in all den Pandemie-Monaten die Neckar-Odenwald-Kliniken. Sie hatten den Ansturm der Patienten zu bewältigen, trotz Personalnot und chronischer Unterfinanzierung. Dabei sind die Zahlen der Kliniken weniger „dunkelrot“ als in früheren Jahren. Dazu trug auch die Freihaltepauschale der Regierung bei. Die wurde gezahlt, weil planbare Operationen verschoben wurden, um freie Betten für Corona-Patienten zu haben. Das Defizit für 2020 wurde mit knapp 6,2 Millionen Euro beziffert, 2021 soll es unter 5,7 Millionen Euro bleiben. Kaum zu glauben, aber neben der Pandemie gab es im Kreis noch viele andere Themen: So den Breitbandausbau mit BBV und die Vorbereitungen für den Ersatzneubau des Ganztagesgymnasiums Osterburken, um nur zwei zu nennen.

