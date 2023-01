Geistig und körperlich fit bleiben mit Hilfe der VHS

Niederstetten/ Weikersheim/Igersheim. Bei der Volkshochschule gibt es im Januar in den Gemeinden Igersheim, Niederstetten und Weikersheim folgende Kursangebote:

Niederstetten

Drechseln-Workshop. Gedrechselt werden in diesem Workshop zum Beispiel Eierbecher, Vase, Flaschenöffner.

Alle erforderlichen Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Am Samstag, 28. Januar, von 9 bis 16 Uhr mit Andreas Ströbel. Drechseln & Schärfen, Wallhausen-Schönbronn.

Hatha Yoga: Ein Weg, um körperliche Entspannung und geistige Stabilität zu finden, ist Yoga. Sich zu entspannen, ist die Voraussetzung für die Beseitigung schmerzhafter Verspannungen. Ab Donnerstag 19. Januar, von 18.30 bis 19.30 oder 20 bis 21 Uhr mit Simone Rohner. Niederstetten Sporthalle Hallenteil vier, je neun Termine.

Bodyfit: Schon nach wenigen Trainingseinheiten, wird eine Stärkung des eigenen Wohlbefindens und der Muskulatur spürbar. Ab Dienstag, 10. Januar, von 18 bis 19 Uhr mit Nadin Ihlow. Niederstetten Sporthalle Hallenteil vier, zehn Termine.

Fit Mix – ein präventives Ganzkörpertraining: Eine perfekte Mischung aus Ausdauer, Kräftigung, Straffung und Fettverbrennung für alle, die Spaß am fit werden und fit bleiben haben. Ab Montag, 9. Januar, von 18.30 bis 19.30 Uhr mit Silvia Hörner und Tachmina Davljatschin. Niederstetten Sporthalle, Hallenteil vier, zehn Termine.

Pilates in allen Varianten: Pilates ist ein ganzheitliches effektives Trainingssystem aus kombinierten Kräftigungs- und Dehnungsübungen. Ab Mittwoch, 11. Januar, von 18.15 bis 19 Uhr oder 19.15 bis 20 Uhr mit Kathy Mohr. Niederstetten, Alte Schule am Frickentalplatz Raum eins, je zehn Termine.

Tanze dich schlank und fit: Mit viel Spaß wird zu unterschiedlichen Tanzstilen getanzt und der Körper dabei in Form gebracht. Ab Dienstag, 10. Januar, von 19.30 bis 20.30 Uhr mit Nadin Ihlow. Niederstetten Sporthalle Hallenteil vier, zehn Termine.

Mama Fitness: Dieses Kursangebot richtet sich an Mamas mit Babys/Kleinkindern, die nach der Rückbildung mit einem schonenden Fitnesstraining durchstarten möchten. Bei Mamas in Begleitung wird der Nachwuchs entweder mit eingebunden oder kann auf einer Decke liegen. Ab Freitag, 13. Januar, von 9 bis 9.45 Uhr mit Kerstin Käss. Niederstetten Alte Schule am Frickentalplatz, Raum eins, acht Termine.

Wirbelsäulengymnastik: Durch gezielte Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen, wird insbesondere die Rücken- und Bauchmuskulatur angesprochen und trainiert.

Ab Mittwoch, 11. Januar, von 19 bis 20 Uhr mit Corinna Weber. Alte Schule am Frickentalplatz, Raum zwei, acht Termine.

Weikersheim

Aqua-Fitness. Das Aqua-Fitness-Training ist ein effektives Ganzkörpertraining mit Wassergymnastik und Aqua-Jogging. Ab Dienstag, 10. Januar, von 20.45 bis 21.30 Uhr mit Zsuzsanna Lendvai. Weikersheim, Hallenbad, zehn Termine.

Kundalini Yoga. Diese Yogaform mit dynamischen Übungen fokussiert sich stark auf das Spüren der eigenen Lebensenergie. Ab Mittwoch, 11. Januar, von 17 bis 18 Uhr, von 18.15 bis 19.15 Uhr und von 19.25 bis 20.25 Uhr mit Renate Löhr. Gymnasium Weikersheim, neun Termine.

Standardtanzkurs für Anfänger. Dieser Grundkurs im Standardtanz, eignet sich für alle, die gerne Spaß haben und ihr Hobby zu zweit entdecken möchten. Im Kurs lernt man ausgewählte Standard- und lateinamerikanische Tänze, die man auf jeder Tanzveranstaltung tanzen kann. Anmeldung paarweise.

Ab Mittwoch, 18. Januar, von 19.30 bis 21.30 Uhr mit Steffen Bader. Weikersheim, Katholisches Gemeindehaus, fünf Termine.

Selbstuntersuchung der Brust nach der MammaCare®-Methode. Die regelmäßige Selbstuntersuchung der Brust ist mit die effektivste Form der Früherkennung und eine große Chance, Brustkrebs und anderen Veränderungen der Brust frühzeitig auf die Spur zu kommen.

Ab Dienstag, 24. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr mit Tatjana Puchler. Weikersheim, vhs-Zentrum, ein Termin.

Word-Grundlagen: In diesem Kurs für Anfänger lernt man das bekannte Textverarbeitungsprogramm kennen und arbeitet sich grundlegend in Word ein. Dabei lernet man Funktionen und Arbeitstechniken kennen. Ab Donnerstag, 26. Januar, von 17 bis 19.15 Uhr mit Lothar Bankwitz, Weikersheim, VHS-Zentrum, drei Termine.

Einmal Milchstraße und zurück für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der Sternwarte Weikersheim erforscht man die Geheimnisse des Universums.

Die bekanntesten Sternbilder werden von einem erfahrenen Hobbyastronomen verständlich erklärt. Am Freitag, 27. Januar, von 17 bis 19 Uhr mit Hubert Muhler. Weikersheim, Sternwarte, ein Termin.

Igersheim

Zumba®: Zumba® ist ein Tanz- und Fitnessprogramm mit lateinamerikanischer und internationaler Musik. Dabei steigern die Teilnehmer ihre Ausdauer, Koordination und Fettverbrennung. Erster Kurs ab Montag, 9. Januar, von 9.30 bis 10.30 Uhr mit Eglis Krüger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, zehn Termine. Zweiter Kurs ab Montag, 9. Januar, von 20 bis 20.45 Uhr mit Tachmina Davljatschin. Erlenbachhalle, zehn Termine.

Excel-Grundlagen. In diesem Kurs für Anfänger lernen die Teilnehmer das bekannteTabellenkalkulationsprogramm kennen. Ab Montag, 9. Januar, von 18.30 bis 20.45 Uhr mit Lothar Bankwitz. Johann-Adam-Möhler-Schule, drei Termine.

Pilates: Pilates ist eine sanfte und dynamische Trainingsweise nach den Prinzipien von Joseph Pilates. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf Konzentration, Zentrierung, Atmung, Bewegungsfluss, Präzision und Kontrolle.

Ab Mittwoch,11. Januar, von 19.45 bis 20.45 Uhr mit Tanja Simon. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, zehn Termine.

Bauchtanz: Bauchtanz trainiert auf sanfte Weise den ganzen Körper. Die fließenden und rhythmischen Bewegungen stellen einen hervorragenden Ausgleich zu belastenden Tätigkeiten dar. Ab Donnerstag, 12. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr mit Ina Rehda. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, acht Termine.

Wassergymnastik für werdende Mütter, auch für nicht schwangere Teilnehmerinnen: Im Wasser kann der Körper gut entspannen. Es werden Bänder und Gelenke weniger belastet, als beim Trockentraining. Ab Freitag, 13. Januar, von 11 bis 11.45 Uhr mit Nelja Balles. Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Nähen: Schritt für Schritt lernen die Teilnehmer den Umgang mit einer Nähmaschine. Ab Samstag, 14. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr mit Irene Michel. Johann-Adam-Möhler-Schule, vier Termine.

Tip Top: „Ratzfatz“ sausen zehn flinke Finger über die Computertastatur. Blitzschnell entsteht ein Text auf dem Bildschirm. Ab Samstag, 21. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr mit Michaela Weiter. Johann-Adam-Möhler-Schule, acht Termine.

Bier selber brauen, der etwas andere Kochkurs. In diesem Kurs begleiten die Teilnehmer Wasser, Hopfen und Malz auf ihrem Weg zum Bier.

Dabei werden die Teilnehmer natürlich auch testen, probieren und schmecken. Samstag, 21. Januar, von 10.30 bis 16.30 Uhr mit Dieter Gundel. Schauküche Einrichtungshaus Wiedemann, ein Termin.

Hatha Yoga: Mit Yoga die Muskulatur aufbauen und gleichzeitig entspannen. Ab Montag, 23. Januar, von 17.45 bis 19.15 Uhr mit Beatrix Rieger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, sieben Termine. Ab Montag, 23. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr mit Beatrix Rieger.

Dorfgemeinschaftshaus Neuses, sieben Termine. Ab Dienstag, 24. Januar, von 20 bis 21.30 Uhr mit Beatrix Rieger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, sieben Termine.