Fahrbahnen werden erneuert

Main-Tauber-Kreis. Für Straßenbaumaßnahmen hat der Kreis im Jahr 2023 Mittel von rund 1,9 Millionen Euro vorgesehen. Die geplanten Deckensanierungen sollen dabei vorwiegend in den Ferien stattfinden, um den ÖPNV nicht zu sehr zu beeinträchtigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deckensanierungen sind nötig bei der K 2814 zwischen Distelhausen und Dittigheim, inklusive der Ortsdurchfahrt Dittigheim (241 500 Euro brutto), der K 2825 in der Ortsdurchfahrt Kembach (171 500 Euro), der K 2869 Ortsdurchfahrt Wolfsbuch (652 000 Euro), der K 2879 zur L 2310 als Ortsdurchfahrt von Boxtal (51 500 Euro), der K 2881 bei Eiersheim (177 000 Euro), der K 2882 zur L 578 bei Großrinderfeld (205 000 Euro) und der K 2888 am Marktplatz (Ortsdurchfahrt) Markelsheim (8100 Euro).

Sein einmütiges Votum gab der Kreistag bei der Sitzung am Mittwoch in der Stadthalle Tauberbischofsheim auch für den Ausbau der Kreisstraße K 2839 von Boxberg nach Epplingen. Aufgrund der starken Schäden wie Setzungsrisse oder Schlaglöcher und den abgebrochenen Randbereichen steht eine aufwendige Sanierung an. Das Straßenbauamt rechnet mit Baukosten von 3,3 Millionen Euro. Mit der „grundhaften Sanierung“ der K 2831 bei Boxtal mit dem Anschluss an die K 2879 bis zum Ortseingang Rauenberg wurde das Straßenbauamt ebenfalls beauftragt. Teilweise ist die komplette Fahrbahndecke auf bis zu drei Metern weggebrochen und es kommt Schottermaterial an die Oberfläche. Nach einer groben Schätzung ist mit rund 3,85 Millionen Euro an Kosten zu rechnen. dib