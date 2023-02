„No girls allowed“. also „Kein Zutritt für Mädchen“. Das Schild am Eingang des Niederstettener Salons „Maenneken“ macht eine klare Ansage: Hier ist ausschließlich Männer-Zone. Frauen-Stopp: Ein gesellschaftlicher Anti-Trend gewissermaßen, wo doch sonst in der zunehmend geschlechteregalisierten Welt alles allen offenstehen soll.

Der Barbershop – ein letztes Männer-Refugium also?

...