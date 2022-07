Bürgermeister Simon Michler soll übernehmen

Das ist ein dicker Knopf hinter die Suche nach einem Amtsverweser fürs Niederstettener Rathaus: Simon Michler (37), seit dem Jahr 2016 Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen vor den Toren Heidelbergs, soll den Leitungsposten übernehmen. Am Mittwochabend steht Michler in öffentlicher Gemeinderatsitzung (Beginn: 19.30 Uhr) in der Alten Turnhalle zur Wahl. Dass die Kür des Diplom-Verwaltungswirts

