Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Unwetter in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen - Zwei Krankentransportwagen fuhren ins Krisengebiet / Bundeswehr und Technisches Hilfswerk Wertheim aktiv Alarmbereitschaft für „Hochwasser-Zug“ des Main-Tauber-Kreises

Die Schäden sind immens und die hohe Zahl an Toten ist erschreckend. Verschiedene Einsatzkräfte auch aus Baden-Württemberg helfen nun nach den Unwettern in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen.