Weihnachtsmarkt lockte die Massen an

Unterwittighausen. Beste Stimmung und eine an beiden Tagen ausgezeichnete Besucheranzahl war beim „Großen Wittighäuser Weihnachtsmarkt“ zu verzeichnen, der nach zweijähriger Corona bedingter Pause wieder veranstaltet wurde.

Bereits ab frühen Samstagabend und bei der Eröffnungszeremonie war der Markt auf dem Rathausplatz „Am Plan“ sogar geradezu rekordverdächtig rege besucht, so dass es im weiteren Verlauf teilweise kaum mehr ein Durchkommen gab. Offiziell eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt durch das inzwischen traditionelle Turmblasen und einem Grußwort von Bürgermeister, Marcus Wessels. „Turmbläser“ waren Peter Grimmer (Tenorhorn), Walter Kordmann (Tuba), Thomas Landwehr (Flügelhorn) und Herbert Straub (Trompete), die als Einstimmung alpenländische Weihnachtsmelodien erklingen ließen.

„An diesem Wochenende wollen wir zeigen, dass es noch etwas anderes gibt, nämlich ein friedliches und unbeschwertes Miteinander, das durch ehrenamtliches Engagement ermöglicht wird“, meinte Wessels angesichts des Krieges in der Ukraine mit seinen Folgen, der Energiekrise, der Inflation sowie des Klimawandels und der immer noch nicht ganz ausgestandenen Coronapandemie. Zugleich dankte der Bürgermeister den ehrenamtlichen Organisatoren und Helfern sowie allen anderen privat oder in Vereinen und Organisationen ehrenamtlich engagierten Menschen. „Sie alle sind eine wichtige und nicht wegzudenkende Stütze unserer Gesellschaft“, betonte er. Danach sorgten wie üblich die Wittighäuser Musikanten unter Leitung von Thomas Landwehr mit klassischen und modernen Weihnachtsliedern für festliche Umrahmung. Einhergehend erzeugte Lichterzauber eine adventliche Atmosphäre.

Gleichsam zum elften Mal wurde der Weihnachtsmarkt am Sonntag mit zusätzlichen Ständen und Angeboten auch in der Pfarrgasse und in der Pfarrscheuer fortgesetzt. Das Rahmenprogramm startete am späten Mittag mit einem Auftritt der Bläserjugend Wittighausen. Um Friede, Glaube, Liebe und Hoffnung drehte sich ein Sing- und Musikspielstück der Grundschulkinder Wittighausen. Jede Menge kleine Geschenke verteilte der Nikolaus alias Günther Auernhammer speziell an die kleinen Weihnachtsmarktgäste. Ebenfalls am Nachmittag konnten alle Kinder und Junggebliebene in die Welt der weihnachtlichen Geschichten eintauchen und sich bezaubern lassen.

Ab dem späteren Nachmittag gestaltete die Musikkapelle Vilchband unter Leitung von Luisa Thimm den Ausklang des Weihnachtsmarktes. Am Stand der Nabu-Gruppe Wittighausen erwarteten die Gäste eine interessante Schätzfrage, ein Natur-Quiz, eine Bilderausstellung von der Vogelwelt am Naturdenkmal „Ried“ sowie Informationen über Greifvögel, Holzbiene, Hirschkäfer und Amphibien.

Die Kinder durften einen Wüstenbussard bestaunen und ihren Tastsinn an einem Tastkasten ausprobieren. Als Anerkennung gab es kleine Präsente. Begleitend trugen neben Speisen und Getränken sowie sonstigen Leckereien an vielen Ständen ein Adventsmarkt mit handgefertigten Waren und vielfältigen Anregungen für Geschenke zum wohligen Flair bei. pdw