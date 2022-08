„Lost Eden“ eröffnet Musikfest in Vilchband

Vilchband. Die Vilchbänder Musikkapelle eröffnet ihr Festwochenende am Freitag, 2. September, mit einem Highlight – der Coverband „Lost Eden“. Von ihrem Proberaum in Vilchband zieht es die überregional bekannte Showband seit vielen Jahren auf die Bühnen in ganz Süddeutschland. Das Heimspiel wird für die Band wieder ein ganz besonderer Auftritt. Nach der Coronapause startet „Lost Eden“ voll durch, obwohl die Zeit auch Veränderungen mit sich brachte. So verabschiedete sich Powerfrontfrau Katy nach 15 Jahren, wird aber an diesem Abend nochmals als Special-Guest die kunterbunte Drei-Girls-Show präsentieren. Zudem werden Gitarrist André nach neun Jahren und Schlagerzeuger und Gründungsmitglied Jay nach 25 Jahren dort, wo alles begann, ihren persönlichen Abschied feiern. Diesen Abend wird man so schnell nicht vergessen, denn „Lost Eden“ begeistert immer wieder durch eine abwechslungsreiche Bühnenshow mit moderner Licht-, Feuer- und Pyrotechnik. Bild: Veranstalter

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1