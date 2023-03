Kaufmannszug macht am 5. Juni in Unterwittigausen Station

Unterwittighausen. „Jubel“ lautet am Montagabend, 5. Juni, womöglich abermals ein oft gängiger Ausruf sowohl beim Eintreffen des historischen Kaufmannszuges aus Seligenstadt in Unterwittighausen als auch bei der gemeinsamen Feier mit der örtlichen Bürgerschaft. Denn der Kaufmannszug wird an diesem Abend erneut in Unterwittighausen Halt machen und sein Übernachtungslager dort aufschlagen.

Hierzu werden wieder freiwillige Helfer insbesondere für die Bewirtung gesucht. In diesem Zusammenhang findet am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr im Rathaussaal in Unterwittighausen eine öffentliche Vorbesprechung statt für Bürger, Vereine und Organisationen eingeladen sind.

Der historische Kaufmannszug war auf seiner regelmäßigen „Geleitreise“ im Stile des 18. Jahrhunderts von Augsburg nach Seligenstadt bei Frankfurt bereits mehrmals in Unterwittighausen als Tagesetappenziel und Nachtlager zu Gast.

Zuletzt machten am Pfingstmontag 2019 rund 45 Pferde sowie knapp 20 Fuhrwerken und Gespannen in der Kommune Halt. pdw