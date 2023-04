Erstkommunion in Wittighausen

Wittighausen. „Jesus, du willst strahlen, durch mich!“: Unter diesem Motto begingen neun Kinder aus Vilchband sowie Unter- und Oberwittighausen das Fest ihrer ersten heiligen Kommunion. Mit Pater Shinto feierten sie in der Pfarrkirche Allerheiligen von Unterwittighausen ein „Diamantenfest“.

In der Begrüßung erläuterten die Kinder ihr Motto: „Jeder Mensch ist von Gott erschaffen als eine Kostbarkeit.“ Im „Diamanten-Song“ betonten sie außerdem: „Jesus, deine Licht lässt mich leuchten, macht mich stark, gibt mir Kraft, macht mich rein.“ Eine „Diamanten-Rhythmik“ machte die Botschaft deutlich.

„Diamanten müssen geschliffen werden“, meinte Pater Shinto in seiner Predigt. Nur so könnten sie glänzen. Für Gott ist jeder Mensch ein Diamant, meinte Shinto. Auch mit „Rissen“ und Verletzungen sei er willkommen. „Gott verwandelt sie durch seine große Liebe und Gnade.“ Für die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes sorgte die Kirchenband. Die Wittighäuser Musikanten begleiteten die Kinder auf ihrem Weg von der Pfarrscheune in die Kirche.

Seit geraumer Zeit hatten Schwester Annemarai sowie Nicole Adler und Isabell Englert als Katechetinnen die Kinder engagiert und kreativ auf den Empfang des Sakraments vorbereitet. feu/Bild: Feuerstein