Bunten Melodienstrauß geboten

Wittighausen. Unter dem Motto „Wir leben Blasmusik“ präsentierten die Wittighäuser Musikanten in der Grundschulaula in Unterwittighausen ein abwechslungsreiches Frühjahrskonzert.

Bevor das Hauptorchester den Großteil des Abendprogramms übernahm, stellten die Nachwuchsmusiker der Bläserjugend unter Leitung von Franz Pfeuffer ihr Können unter Beweis. Ziel des Konzeptes der Bläserjugend ist einerseits eine nach Altersstufen und Leistungsklassen differenzierte musikalische Ausbildung sicherzustellen sowie zum anderen für Nachwuchs in den Erwachsenenorchestern zu sorgen.

Den Auftakt bildete ein Quintett des Miniorchesters, das mit dem heiteren Volkslied „Der Kuckuck und der Esel“ und dem fetzigen „Lets Rock“ erste Auftrittserfahrungen sammeln konnte.

Das Juniororchester wartete mit einigen stimmungsvollen Filmmelodien sowie dem Abba-Hitklassiker „Mamma Mia“ auf. Das „Filetstück“ der Bläserjugend, das Jugendblasorchester, servierte unter anderem „Summer Nights“ aus dem Kultfilm „Grease“ , den romantischen Louis-Armstrong-Evergreen „What a Wonderful World“ sowie als Zugabe Neil Diamonds „Sweet Caroline“. Im weiteren Verlauf sorgten die Wittighäuser Musikanten für beste Stimmung mit einer vielfältigen Mischung verschiedener Stilrichtungen von Märschen und Polkas über Filmmelodien bis hin zu internationalen Hits. Das Programm wurde von Thomas Landwehr moderiert.

Mitreißend temperamentvolle Ouvertüre war die „Perger Polka“ des Komponisten Kurt Gäble, gefolgt von „Tage wie diese“ der Punkrockband „Die Toten Hosen“ sowie „All You Need is Love“ der Beatles. Freunde legendärer Italowestern-Melodien des 2020 verstorbenen Komponisten Ennio Morricone kamen bei einem Medley „Moments for Morricone“ auf ihre Kosten. „Nessaja (Ich wollte nie erwachsen sein)“ von Peter Maffay aus dem Musical „Tabaluga“ sowie der Konzertmarsch „Arsenal“ rundeten den ersten Teil der musikalischen Frühlingssoiree ab.

Im zweiten Teil waren unter anderem „Marcha de Libertad“, die Jazz-Suite „Second walz“ von Dmitri Schostakowitsch, Frank Sinatras Weltklassiker „New York, New York“, der Dauerbrenner-Oldie aus den 70-er Jahren „Rockin All Over the World“ der Pop- und Rockband „Status Quo“ sowie der Konzerttitel, nämlich die Polka „Wir leben Blasmusik“ zu hören. Als stürmisch geforderte Zugaben bot das Orchester die Marschpolka „Auf der Vogelwiese“ und erneut „Tage wie diese“.

Erneut boten die Musikanten eine tolle Konzertgala. Dass sowohl Konzept und musikalische Leistungen als auch das vielfältige Programmrepertoire ankamen, belegte der Schlussapplaus. Wie Thomas Landwehr bekanntgab, sind die Musikanten am 21. Mai zu einer Konzertandacht in der Wallfahrtskirche Käppele in Würzburg zu Gast.