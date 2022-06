Wohnmobil, Camper Van oder Wohnwagen?

Bettingen. Caravaning liegt in Deutschland nach wie vor im Trend - Deutschlands Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen stürmen in der Corona-Krise von Rekord zu Rekord. Trotz eines heftigen Produktionseinbruchs in der zweiten Jahreshälfte lieferten die Unternehmen 2021 so viele Freizeitfahrzeuge aus wie nie zuvor - und an dieser Tendenz wird sich wohl auch in diesem Jahr nichts ändern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Rekordzahlen sorgen in der Campingbranche erneut die Wohnmobile: mehr als 81 000 Neuzulassungen gab es 2021 – das sind nochmal fast fünf Prozent mehr als im Boom-Jahr zuvor. Innerhalb von vier Jahren haben sich die Reisemobil-Zulassungen mehr als verdoppelt, es war bereits das elfte Rekordjahr in Folge - die Branche gilt ganz klar als ein Gewinner der Pandemie.

Noch immer sind die meisten Wohnmobile Dieselfahrzeuge, alternative Antriebe für Camper eher ein Zukunftsthema. Gebremst wird die Nachfrage momentan auch noch von der fehlenden Ladeinfrastruktur. Aber auch wegen dieses Trends gab es im Vergleich zum starken Vorjahr knapp 15 Prozent weniger Neuzulassungen bei Wohnwägen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insgesamt geht man auch in diesem Jahr von einem weiteren Anstieg der Neuzulassungen aus, trotz der nach wie vor schwierigen Situation der Zulieferer: „Die guten Zahlen des Vorjahres wurden ab der Jahresmitte deutlich eingebremst durch den Rohstoffmangel und verzögerte Lieferketten in Folge der Pandemie“, berichtet Philipp Anderer, Geschäftsführer der GÜMA GmbH im Wertheim Village.

Die Nachfrage nach Reisemobilen und Caravans ist auch in den ersten Monaten dieses Jahres ungebrochen hoch. Im europäischen Gesamtmarkt mit rund 260 000 neuen Freizeitfahrzeugen bleibt Deutschland mit deutlich über 100 000 Neuzulassungen der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt.