Langjähriges Engagement gewürdigt

Buchen. Zwei Ehrungen für je ein Vierteljahrhundert Betriebszugehörigkeit und sieben Verabschiedungen in den Ruhestand gab es dieser Tage an den Neckar-Odenwald-Kliniken zu feiern. Eingefunden im Konferenzraum ZPA des Buchener Standorts hatten sich, neben den Geehrten, Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Dr. Achim Brötel, Geschäftsführer Frank Hehn, der stellvertretender Pflegedienstleiter Martin Ruck sowie Christoph Dippong vom Betriebsrat. Auch die jeweiligen unmittelbaren Vorgesetzten waren geladen.

Durch dick und dünn

Geschäftsführer Hehn hieß die Jubilare im Namen der Geschäftsleitung willkommen. „Beides – Ruhestand und Jubiläen – sind schöne Anlässe für diese Feierstunde“, begann im Anschluss Landrat Dr. Brötel seine Rede. Er zeigte sich dabei beeindruckt von den Lebensleistungen und dem hohen Maß an Betriebstreue der Anwesenden. „Sie sind mit den Neckar-Odenwald-Kliniken sozusagen durch dick und dünn gegangen. Und: Das war nicht immer ein Zuckerschlecken“, fasst der Landrat mit Blick auf die Coronapandemie zusammen.

Für 25 Jahre im Dienst an den Kliniken wurde Kornelia Kratzer geehrt. Sie hat derzeitig die pflegerische Gesamtleitung der Endoskopie standortübergreifend inne. Der stellvertretende Pflegedienstleiter, Martin Ruck, bezeichnete die gelernte Krankenschwester als „wichtigen Baustein“ der Kliniken. Ebenfalls seit 25 Jahren dabei ist die Oberärztin der Gynäkologie am Standort Buchen, Barbara Majerus. Sie gilt als hervorragende Geburtshelferin und stellt eine tragende Säule in der Frauenklinik dar.

In den Ruhestand verabschiedet wurde die examinierte Pflegekraft Ulrike Landeck, die zuletzt im Team der Pflegeüberleitung/Sozialdienst tätig war. Sie konnte 2019 ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. „Ein Dank von Herzen für deine absolute Loyalität, Dein Engagement und Deine Zuverlässigkeit. Durch Deine Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen und neue Strukturen umzusetzen haben wir in unserem Bereich zusammen schon Großartiges bewegt“, so Abteilungsleiterin Andrea Mader.

Ebenfalls über 40 Jahre im Dienst der Kliniken war Jutta Schork. Die ausgebildete Krankenschwester war seit 2009 in der Endoskopie beschäftigt und ist Anfang November in den Ruhestand getreten. Abteilungsleiterin Kornelia Kratzer betonte die sehr gute Zusammenarbeit, die Offenheit, sich in neue Themen einzuarbeiten.

Verabschiedet wurde Sigrid Maier, die als Krankenschwester zuletzt auf Station A3 in Mosbach eingesetzt war. Die ehemalige stellvertretende Stationsleitung, Katharina Noe, erinnert sich gern an die gemeinsame berufliche Zeit: „Ihr war der Zusammenhalt im Team und die gute kollegiale Zusammenarbeit extrem wichtig.“

Gemeinsam zurückgelegter Weg

Auch die Krankenschwester Jutta Pinecker von der Station G4 in Mosbach wurde in den Ruhestand verabschiedet. Stationsleitung Monja Brunn ist sehr dankbar über den gemeinsam zurückgelegten Weg.

Petra Brenneis trat ebenfalls in die Rente ein, sie hatte zuletzt in der Endoskopie in Buchen gearbeitet. Kornelia Kratzer als Führungskraft betonte an dieser Stelle die sehr gute Zusammenarbeit.

„Mit dir verlässt uns einer unserer erfahrensten Pflegekräfte. Das Zurückgreifen auf deine Flexibilität in der Dienstplanung wird uns allen fehlen“, so verabschiedete Stationsleiter Tobias Böhrer Alexander Jabs in den Ruhestand. Er hatte zuletzt als Krankenpfleger in der Zentralen Notaufnahme in Buchen gearbeitet. All diese Ruheständler konnten in der Vergangenheit auch ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern.

Ganz persönliche Worte fand auch Mirjam Müller zum Renteneintritt von Jürgen Huber aus dem Bereich Entsorgung. Sie bedankte sich für seine außerordentliche Einsatzbereitschaft.

Der stellvertretende Pflegedienstleiter Martin Ruck drückte seinen Dank und die Anerkennung an die Geehrten aus. Betriebsrat Christoph Dippong schloss sich den Dankesworten an.