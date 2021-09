Wie schlau sind die Wertheimer?

Gemeinsam Spaß haben, Neues lernen und sich gegenseitig kennen lernen – dies alles soll beim 1. Wertheimer Kellerquiz des Convenartis-Kleinkunstvereins im Mittelpunkt stehen.

Wertheim. Am 18. September ab 19 Uhr treten Wertheimer, die in den verschiedensten Bereich aktiv sind, gegeneinander an. Auch das Publikum ist eingeladen mitzuraten. Coronabedingt findet die Veranstaltung, anders als der Name vermuten lässt, in der Aula „Alte Steige“ statt.

Das Prinzip kennt man: von Pub-Quiz oder aus dem Fernsehen. Aber mit Ratefüchsen aus der Main-Tauber-Stadt und einigen lokalen Fragepaten und Fragerunden kann man getrost von einer Premiere sprechen.

Auf der Bühne treten die Teams „Politik und Verwaltung“, „Wirtschaft und Wirtschaft“ sowie „Kultur und Vereine“ in drei Runden im Ko-System an.

Zu jeder Runde gehören Fragen aus den verschiedensten Wissensbereichen.

Es winken Preisgelder, die Convenartis an ein soziales oder naturnahes regionales Projekt nach Wunsch der Rateteams spendet. Und dann gibt es noch eine Schlussrunde gegen das noch geheime Mystery-Team – und zahlreiche weitere Überraschungen.

OB mit im Team

Im Team „Politik und Verwaltung“ raten Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez, Stadträtin Birgit Väth, Joachim Prahl, Hausmeister an der Alten Steige, und Hans-Peter Otterbach, ehemaliger Rektor der Comenius-Realschule. Das Team „Wirtschaft und Wirtschaft“ setzt sich aus Malermeister Axel Wältz, Gastronom Andreas Gravius von der Orangerie in Bronnbach, Vorstandsassistentin Katja Migas von Lutz Pumpen und Biohofbetreiberin Iris Klein zusammen.

Beim dritten teilnehmenden Team, „Kultur und Vereine“ sind Kai Grottenthaler vom FC Eichel, Dekanin Wibke Klomp von der evangelischen Kirchengemeinde, Carsten Schmidt für den RNC und VfB Reicholzheim sowie Alfons Göpfert für den Internationalen Partnerschaftsverein am Start.

Als Fragepaten für die verschiedenen Themenblöcke haben sich Personen mit interessanten Steckenpferden gefunden, welche die jeweiligen Fragen moderieren werden: Zum Beispiel Dr. Monika Schaupp, Leiterin des Archivs in Bronnbach, Tarek Nasser für den NABU und Bernd Christensen von der Johann-Kern-Sternwarte.

Zwischen den Raterunden soll genug Zeit sein, miteinander ins Gespräch zu kommen und vielleicht die eine oder andere Kooperation anzubahnen.Vordergrund wird jedoch bei dem von Walter Hörnig, Programmmacher des Convenartis, initiierten Quiz vor allem der gemeinsame Spaß stehen. Jeder Besucher ist willkommen, der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. ckk