Wertheimer Firma Woerner feiert ihren 100. Geburtstag

Wertheim. Eine festlich geschmückte Main-Tauber-Halle und über 300 geladene Gäste bildeten kürzlich den Rahmen für die Feier anlässlich des 100. Firmenjubiläums des Wertheimer Traditionsunternehmens Eugen Woerner GmbH & Co. KG. Die Belegschaft sowie zahlreiche Rentnerinnen und Rentner des Unternehmens sowie Geschäftsfreunde aus aller Welt waren dem Ruf der Geschäftsleitung gefolgt, um an diesem Abend gemeinsam auf ein Jahrhundert Firmengeschichte zurückzublicken und zugleich einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft des Unternehmens zu werfen.

„Es ist wahrhaftig keine Selbstverständlichkeit, dass wir heute auf eine 100-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken können“, betonte Gesellschafter und Hauptanteilseigner Matthias Kärcher. Habe es doch in den vergangenen 100 Jahren zahlreiche Untiefen und Hindernisse gegeben, welche die jeweilige Generation auf der Brücke des Firmenschiffs zu bewältigen hatte.

Unternehmen auf Kurs gehalten

Festakt: Geschäftsführer Alexander Kärcher mit Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein bei der Urkundenübergabe zum 100-Jahr-Jubiläum der Eugen Woerner GmbH & Co. KG. © Woerner

Beginnend mit der Gründung des Unternehmens durch seinen Großvater Eugen Woerner mitten in der Weltwirtschaftskrise, über die harten Jahre des Wiederaufbaus in Wertheim nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Firma am ursprünglichen Standort in Stuttgart ausgebombt worden war und durch die darauf folgenden Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte – von der Ölkrise in den 1970er Jahren bis zur heutigen Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine – sei es immer gelungen, das Unternehmen auf Kurs zu halten. Mittlerweile in der vierten Generation trage die Familie des Firmengründers Verantwortung für das Unternehmen, dessen Weg „von vielen Höhen und Tiefen, Erfolgen und Herausforderungen“ geprägt gewesen sei, wie Matthias Kärcher in seinem Rückblick auf die Firmenhistorie ebenso unterhaltend wie erhellend darzustellen wusste.

Volle Auftragsbücher

Wirklich wichtig sei allerdings nur, „wo wir heute stehen“, betonte Kärcher. Und das könne sich durchaus sehen lassen. Seien die Auftragsbücher doch so voll wie noch nie. Die Firma Woerner habe „ihre Hausaufgaben gemacht“, um auch in Zukunft als einer der weltweit führenden Hersteller von Zentralschmieranlagen bestehen zu können.

Wie es in der Mitteilung des Unternehmens weiter heißt, überbrachte Bürgermeister Wolfgang Stein die Glückwünsche der Stadt Wertheim, Er betonte die Bedeutung der Eugen Woerner GmbH und Co KG als „Stütze der Wirtschaft und seit Jahrzehnten verlässlicher Arbeitgeber“ für die Große Kreisstadt. Deren anerkannte Stellung als Wirtschaftsstandort beruhe auf dem Mittelstand, „den die Firma Woerner in vorbildlicher Weise und mit allen Tugenden des klassischen Familienbetriebes“ vertrete, erklärte Wolfgang Stein.

Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsrats, Helmut Ballweg, blieb es in Vertretung der erkrankten Vorsitzenden Sabrina Mayer vorbehalten, die Wünsche der Belegschaft zum außergewöhnlichen Firmenjubiläum zu überbringen. Er tat das in Erinnerung an den Geist des Gründers, der als echter „Tüftler und Entwickler“ die Firma Woerner auf einen Weg gebracht habe, den es gelte, mit Mut, Eigeninitiative und Optimismus weiterzuführen. In einer Zeit, die alles andere als einfach sei, die zugleich aber erneut die Möglichkeit gebe, auch aus ihr „gestärkt hervorzugehen“ – wie aus so vielen Krisen der letzten 100 Jahre, wie die Geschichte des Unternehmens eindrucksvoll belege.

Geschäftsführer Alexander Kärcher blickte in seiner abschließenden Rede zuversichtlich in die Zukunft und stellte zugleich die offizielle Chronik des Traditionsunternehmens vor, die pünktlich zum Jubiläum erstmals in gedruckter Version vorliegt und die bewegte Geschichte der Firma eindrucksvoll und übersichtlich widerspiegele.

Verbundenheit

Als weitere Überraschung für die Belegschaft kündigte der Redner eine Initiative der Geschäftsführung an, die es jedem Mitarbeitenden ermöglicht, eine Spende in Höhe von 100 Euro an einen Verein seiner Wahl zu initialisieren. Damit wolle das Unternehmen seine Verbundenheit mit dem Standort Wertheim und dem ehrenamtlichen Engagement in der Raumschaft ausdrücken.

Dann sorgte die Formation „CatAttack“ der Tanzschule „Physical Funk“ mit ihrem Tanz sichtlich für Begeisterung bei den zahlreichen Festgästen.