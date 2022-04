Wertheim: „Orgelmusik zur Marktzeit” erklingt jetzt wöchentlich

Wertheim. Der Auftakt der Konzertreihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ findet am Samstag, 23. April, um 11 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt.

Carsten Klomp, Professor für Orgel an der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik, spielt dabei Werke von Johann Sebastian Bach, Jean Francaix und Naji Hakim. Dabei erklingt Bachs berühmte Toccata und Fuge in d quasi als Eröffnungsfanfare der in diesem Jahr erstmalig wöchentlich stattfindenden Konzertreihe.

Die „Orgelmusik zur Marktzeit“ wird in der Wertheimer Stiftskirche von Carsten Klomp eröffnet. © Bezirkskantorat

„Von Ostern bis Oktober“ lautet der Untertitel der Reihe, die Klomp gemeinsam mit dem neuen Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl leiten wird. Wie gut die Zusammenarbeit zwischen Klomp und Wiedemann-Hohl funktioniert, zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass sie den Abschluss der Reihe mit einem gemeinsamen Konzert für vier Hände und vier Füße zelebrieren werden.

Fester Bestandteil der Kulturszene

Wie es in der Ankündigung des Bezirkskantorats weiter heißt, ist die „Orgelmusik zur Marktzeit“ eine seit Jahren gut eingeführte Reihe, die bis zum vergangenen Jahr in monatlichem Turnus stattfand. Dieses Angebot zu einem festen Bestandteil der Kulturszene auszubauen, war das erste Ziel von Carsten Klomp, der die organisatorischen Vorarbeiten in der Vakanz zwischen dem Ausscheiden der ehemaligen Bezirkskantorin Katharina Wulzinger und ihrem Nachfolger geleistet hat.

Daneben war es das Ziel, zur Attraktivität der Wertheimer Innenstadt durch ein verlässlich stattfindendes Konzertereignis am Samstagvormittag beizutragen. Dass die gleichzeitige Förderung der Kulturarbeit und der touristischen Attraktivität wahrgenommen wird, zeigt die finanzielle Unterstützung sowohl seitens der Stadt Wertheim und des Fördervereins der Stiftskirche als auch durch zahlreiche Sponsoren aus der Wertheimer Geschäftswelt.

Zu Gast bei den Konzerten sind namhafte Organistinnen und Organisten sowohl aus der Region wie zum Beispiel Hans-Bernhard Ruß und Regine Schlereth, beide Würzburg, oder Bernhard Monninger, Bezirkskantorin Mosbach, als auch aus ganz Deutschland. So ist etwa der ehemalige Berliner Domkantor Tobias Brommann zu Gast.

Sie spielen in den jeweils gut halbstündigen Programmen Musik von Johann Sebastian Bach – diese lässt sich auf der großen Rensch-Orgel der Stiftskirche besondersgut darstellen – sowie mindestens eines weiteren Komponisten. Dabei soll die Orgelmusik in ihrer ganzen Vielfalt vom 16. bis zum 21. Jahrhundert erklingen.

Nach Klomps Auftakt wird sich Carsten Wiedemann-Hohl am 30. April im zweiten Konzert der Reihe erstmals der musikalischen Öffentlichkeit Wertheims als der neue Stiftskirchenorganist präsentieren.