Onleihe - Einrichtung ist am Rosenmontag und am Faschingsdienstag geschlossen Wertheim: Lesespaß auch an Tagen mit verschlossenen Türen

„Leseratten“ sind in Büchereien (Beispielbild) wie die der Stadt Wertheim genau richtig. Aber auch Schüler finden hier zum Lernen geeignetes Material.