Wertheim ist stolz auf Schulabgänger

Wertheim. Gleich zwei Schulabschlüsse wurden am Donnerstag in der Aula Alte Steige gefeiert. In einem feierlichen Rahmen erhielten die Absolventinnen und Absolventen der neunten (Hauptschulabschluss und der zehnten Klasse (Realschulabschluss) der Gemeinschaftsschule Wertheim ihre Zeugnisse und großen Applaus.

Viel Anerkennung gab es auch für die Schülerinnen und Schüler des Musikprofis, die den Abend mit ihren Liedern mitgestalteten. Moderiert wurde das Programm von Schülersprecherin Evgenia Rutz.

Absolventen und Preise Folgende Schülerinnen und Schüler wurden nach Angaben der Verantwortlichen bei der Feier der Gemeinschaftsschule Wertheim von den Verantwortlichen verabschiedet. Hauptschulabschluss: 9a, Klassenlehrer Jan Hering: Valerij Gebel, Eduard Grinvaldt, Havin Hasan, Iasmina-Florentina Lupu, Michael Maslazov, Leon Miller, Karolina Petrovic, Louis Spät und Martin Varga. – 9b, Klassenlehrer Ralf Knüttel: Gabriel Cortes Paulo, Luis Dosch, Ranfy Esterella Batista, Simon Holzmann, Luke Jeziorowski, Robin Kiefer, Deeray Lang, Fani Manolova, Vanessa Mihalovic, Jakub Mrizo (Preis Profilfach Kunst), Adelina Niedens, Fabian Roos (Preis als Klassenbester), Evgenia Rutz, Konstantin Salzseiler und Sebastian Voigt. Realschulabschluss: 10m, Klassenlererin Ramona Pfenning: Liam Adelmann, Emma Alikulov (Lob, Notendurchschnitt 2,2), Zahra Benalia, Nik Bogdan, Eser Bülbül (Lob, 2,2), Lara-Marie Götz, Lukas Grinimaer, Nora Hartig (Preis, 1,9), Emely Kern, Kilian Kreibich (Lob, 2,0; Preis Profilfach Naturwissenschaft und Technik sowie Wahlfach Technik), Olivia Krusen, Selina Lazarus, Carlos-Emanuel Lupu, Robin Mohr (Lob, 2,0; Preise Mathematik und Profilfach Musik), Medine Öner, Behroz Rahimi, Jonas Scheurich, Mirjeta Sefaj, Azra Silhali, Julian Stöhr (Lob, 2,2; Preis Profilfach Musik) und Mariella Whalen. bdg

Schulleiter Lothar Fink verwies darauf, dass viele der Neuntklässler ohne das Ablegen der Abschlussprüfung direkt in die zehnte Klasse gewechselt seien. Alle Absolventen hätte einen langen, kurvenreichen und manchmal auch steinigen Weg hinter sich. Auf diesem lagen auch zweieinhalb Jahre Pandemie, die das Schulleben von allen auf den Kopf gestellt hätten. Fink: „Ihr habt euch den Abschluss redlich verdient.“

Respekt und Dank zollte er allen, die die Schülerinnen und Schüler über viele Jahre begleitet haben. Die Lehrkräfte seien engagiert vorgegangen und hätten manchmal Wege neu bereiten müssen. Dies sei nicht immer einfach gewesen. Dafür sprach er ihnen seine besondere Anerkennung aus.

Die Absolventen würden sich nun am Ende ihrer Zeit an der Gemeinschaftsschule aufmachen zu einer neuen Schule, zur Berufsausbildung und zu neuen Zielen. „Setzt euch Ziele und verfolgt sie mit der nötigen Ausdauer“, riet der Redner ihnen. Sie sollten aber auch den Mut haben, Ziele zu überdenken, wenn sich diese als falsch herausstellten. Stoße man auf dem Weg auf Steine und Umwege, könnten das auch Chancen sein, betonte der Schulleiter. Der Beruf und gute Noten seien das eine, offene Augen und Herzen seien aber wichtiger. „Nehmt Euch und Eure eigenen Träume ernst, habt den Mut Entscheidungen zu treffen“, geb er den jungen Leuten mit auf den Weg. Sie sollen den Mut haben, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und bereit sein für neue Menschen, Wege, Herausforderungen und neues Glück. Wer dazu bereit sei, könne ja sagen, zu sich selbst und zu anderen, auch wenn es schwierig werde.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez überbrachte die Glückwünsche von Stadt, Gemeinderat und sich persönlich. Er gratulierte auch jenen, bei denen es nicht so gut geklappt habe. Erreiche man ein Ziel nicht, sei man enttäuscht. Aus Enttäuschung könne aber auch etwas Tolles entstehen, sie könne auch Mut machen. Auch in Krisen gelte es, weiter dranzubleiben. „Der Charakter beweist sich in der Krise“, zitierte er den einstigen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Dazu gehöre auch, Herzen zu öffnen für Menschen, die in der Krise sind. Wichtig sei der Charakter, mit dem man auf Menschen zu gehe. Die Schulzeit habe den Absolventen viel mitgegeben für den Weg, auf dem sie sich entwickeln können. Herrera Torrez: „Die Stadt Wertheim ist stolz auf Euch Schulabgänger.“

Corina Tilch, Vorsitzende des Fördervereins, überbrachte dessen Glückwünsche. Der Schulabschluss öffne die Tür für die berufliche Zukunft der Jugendlichen. Es sei Zeit, diesen zu feiern. „Wenn der Weg auch mal steinig und beschwerlich sein sollte, erinnert Euch an euer Durhaltevermögen in der Schule!, sprach die Vorsitzende den Absolventen Mut zu. und appellierte an sie: „Geht Euren Weg aber nicht ohne Rücksicht auf andere.“ Sie sollen neugierig auf neue Herausforderungen sein und wieder aufstehen, wenn sie einmal hinfallen sollten.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9b sowie der 10m blickten mit einer Diashow auf Zeit an der Gemeinschaftsschule zurück.

Ralf Knüttel, Klassenlehrer der 9b, stellte fest, ein spannendes und abwechslungsreiches Schulleben liege hinter den Absolventen. Er blickte auf seine gemeinsame Zeit mit der Klasse. Es habe viele schöne Momente gegeben, aber auch solche, über die er sich ärgern musste. „Ihr seid mir ans Herz gewachsen“, betonte er und hoffte, dass alle Verabschiedeten ihre Lehrer in guter Erinnerung behalten werden.

Der Klassensprecher der 9b, Derek Eddy, gratulierte allen Absolventen. Er dankte den Lehrern für die tolle Zeit. Die Klasse sei nicht immer einfach gewesen, räumte er ein.

Ramona Pfenning, Klassenlehrerin der 10m, überraschte ihre Klasse, als sie jedem eine persönliche Botschaft mitgab. Zusammen mit dem spontan in die Rede eingespannten Klassensprecher der 10m, Julian Stöhr, betonte sie, sie wolle gemeinsam mit den Abschlussschülern abheben. Sie blickte zurück auf den „Lauf“ durch die gemeinsamen Jahre. „Lasst Euch in alle Winde tragen, tanzt im Regen und setzt eure Segel“, sagte die Klassenlehrerin. Heute sei der Startschuss zum Freiflug. Stöhr und Mirjeta Sefaj gratulierten den Absolventen und freuten sich über ihre tolle Klasse, die sie nie vergessen werden. Außerdem würdigten sie Mitschüler und Lehrer. bdg