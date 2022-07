Wertheimer Abiturienten haben es geschafft

Wertheim. Erstmals fand die Abschlussfeier der Abiturientinnen und Abiturienten des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums im Garten des Schlösschens im Wertheimer Hofgarten statt. Die Schülerinnen und Schüler schafften es, eine besondere Atmosphäre zu schaffen, die dem Anlass würdig war.

Auch Götter müssen einmal gehen

„Ich finde es beachtlich, dass ihr den Mut habt, euch in Verbindung zu bringen mit Göttern“, begrüßte Schulleiter Oberstudiendirektor Reinhard Lieb die erfolgreichen 67 Absolventinnen und Absolventen. Dabei sprach er von „herausragenden Leistungen“. Seine Anspielung auf die Götter bezog sich auf das Motto des Jahrgangs und der Abschlussfeier: „Auch Götter müssen einmal gehen“ meinte er passend zur griechischen Götterwelt, die sich durch den Abend zog.

Die Absolventinnen und Absolventen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Bei der Feier des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums wurden nach Angabe der Schule folgende Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet: Hannes Albert, Hofgarten; Bahhar Ashrafi Shafigh, Wartberg; Luca Aulbach, Nickelsmühle; Sophia Böhm, Wartberg; Robert Böspflug, Bestenheider Höhe; Leopold Braun, Wertheim; Josua Cortes Hejkalova, Nassig; Magdalena Dewes, Reicholzheim; Aaron Distelhorst, Mondfeld; Pauline Distelhorst, Mondfeld; Max Dürr, Dietenhan; Tristan Fabig, Mondfeld; Liz Fechner, Hofgarten; Jessica Felde, Nassig; Annalena Fischer, Röttbach; Lina Förstel, Bestenheid; Alina Gaier, Reinhardshof; Franziska Grein, Wertheim; Maximilian Grein, Boxtal; Sofie Guskow, Nassig; Elias Habych, Faulbach; Nico Hafner, Freudenberg; Lukas Heilig, Kreuzwertheim; Lea Hildenbrand, Sonderriet; Lukas Hildenbrand, Rauenberg; Pauline Hillebrand, Breitenbrunn; Marie Hoffbauer, Altenbuch; Heiko Hoffmann, Waldenhausen; Aura Jauregui Thomas, Miltenberg; Larissa Jeßberger, Dorfprozelten; Oliver Jucht, Wertheim; Simon Kattinger, Eichel; Philipp Klein, Kreuzwertheim; Sarah Knopf, Reicholzheim; Vivien Kohlmann, Faulbach; Charlotte Legler, Miltenberg; Jonathan Leisering, Boxtal; Christoph Löser, Wertheim; Kathrin Matuschinski, Reinhardshof; Marlen Mohr, Kreuzwertheim; Ricardo Musumarra, Wertheim; Emirhan Ölmez, Bestenheid; Elena Reiner, Hofgarten; Julian Roth, Wertheim; Mareike Roth, Kreuzwertheim; Lukas Salewski, Breitenbrunn; Muhammed San, Reinhardshof; Lukas Schieferdecker, Wertheim; Larissa Schimitze, Breitenbrunn; Max Schmidt, Urphar; Cornee Schneider, Bestenheid; Patrick Schneider, Steinbach; Sophie Simon, Wertheim; Veronika Steinbrenner, Wartberg; Sebastian Steitz, Kreuzwertheim; Mischa Szabo, Kreuzwertheim; Nidus Thanam, Wertheim; Zoe Tripp, Wertheim; Lea Trippel, Bestenheider Höhe; Mara Tschritter, Stadtprozelten; Kilian Voit, Hasselberg; Tilman Voit, Hasselberg; Moritz Wegner, Kreuzwertheim; Vincent Wendler, Nassig; Lina Werbach, Röttbach; Mara-Marie Wiederroth, Eichel; Monika Wulfert, Reinhardshof. Folgende Absolventinnen und absolventen wurden mit einem Schulpreis ausgezeichnet: Leopold Braun (1,0), Elena Reiner (1,0), Patrick Schneider (1,0), Max Dürr (1,0), Liz Fechner (1,1), Annalena Fischer (1,2), Sophia Böhm (1,2), Charlotte Legler (1,3), Josua Cortes Hejkalova (1,3), Kilian Voit (1,4), Simon Kattinger (1,4), Oliver Jucht (1,4), Sebastian Steitz (1,4), Lina Werbach (1,5), Marie Hoffbauer (1,5), Luca Aulbach (1,6), Christoph Löser (1,6), Mara Tschritter (1,6), Jonathan Leisering (1,6), Nico Hafner (1,7), Sophie Simon (1,7), Marlen Mohr (1,7), Mischa Szabo (1,7), Jessica Felde (1,7), Bahhar Ashrafi Shafigh (1,8), Pauline Hillebrand (1,8) und Hannes Albert (1,8). Folgende schulinterne Fachpreise wurden verliehen: Englisch: Liz Fechner; Französisch: Josua Cortes Hejkalova; Geschichte: Leopold Braun und Max Dürr; Erdkunde: Pauline Hillebrand; Sport: Luca Aulbach; evangelische Religion: Elena Reiner; katholische Religion: Lina Werbach. Preise des Fördervereins gingen an folgende Schülerinnen und Schüler: Phoenix-Preis der SMV für herausragendes Engagement für die Schulgemeinschaft: Josua Cortes Hejkalova; Heinrich- Dörr-Preis für herausragende Leistungen in Biologie: Leopold Braun und Elena Reiner; Gassert-Preis für herausragende Leistungen in den Fächern Geschichte und Alte Sprachen: Max Dürr. Zudem wurden weitere Auszeichnungen vergeben: Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Patrick Schneider (Preis und einjährige Mitgliedschaft) sowie Max Dürr und Liz Fechner (einjährige Mitgliedschaft); Ferry-Porsche-Preis: Patrick Schneider; Preis der Vereinigung der Deutschen Mathematiker: Patrick Schneider; Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker; Patrick Schneider und Elena Reiner; Scheffel-Preis: Max Dürr; Preis Humanismus Heute (Latein): Luca Aulbach, Max Dürr, Jessica Felde, Julian Roth und Sebastian Steitz; Otto-Dix-Preis (Bildende Kunst): Sophia Böhm; Vorschlag für die Studienstiftung des deutschen Volkes; Leopold Braun und Elena Reiner. Anerkennungen für das Mitwirken in einer AG: Benefizlauf und SMV-Preis: Josua Cortes Hejkalova; Big Band: Leopold Braun, Nico Hafner, Emirhan Ölmez und Patrick Schneider; Schülermentorin und -mentor für die Stützpunktschule für Molekularbiologie: Annalena Fischer, Pauline Hillebrand, Elena Reiner und Sophie Simon

Der G8-Jahrgang hat insgesamt beachtliche 42 048 Punkte „gesammelt“, wobei gleich vier Absolventen die Maximalpunktzahl von 900 erreichten, eine glatte 1,0. „Mehr geht nicht“, so der Schulleiter. Der Gesamtdurchschnitt aller Absolventen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums liegt in diesem Jahr bei 2,1.

Der Schulleiter gab den jungen Menschen mit auf den Weg, dass sie das anwenden sollen, was sie gelernt haben, und noch mehr dazulernen sollen. Ähnlich sprach auch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, der die Grüße der Großen Kreisstadt überbrachte. „Setzen sie sich ein, haben sie eine Grundhaltung“ und bekennen sie sich zu den gelernten Grundwerten, forderte er die Absolventen auf. „Mit diesem Abitur sind sie bestens gerüstet für die Zukunft.“

Dann führte der OB allen plastisch vor Augen, was es bedeutet, wenn eine Demokratie vollkommen unterschiedliche Anschauungen hat, wie etwa beim Thema Abtreibungen sowie Werbungsverbot für Abtreibungen oder der Entscheidung des Supreme Courts der USA und der Abschaffung des Paragrafen 219a durch den Deutschen Bundestag. Beide Entscheidungen seien am selben Tag gefallen und würden zeigen, wie vielfältig man an ein Thema herangehen kann.

Auftritt des Lehrerchors

Moderiert wurde der Abend von Josua Cortes Hejkalova und Aaron Distelhorst. Beide freuten sich, dass der Lehrerchor es geschafft hatte, ein Lied zum Abschlussabend vorzubereiten und vorzutragen.

Reinhard Meys Klassiker „Abschied“ war auf die Absolventen ein bisschen umgedichtet worden. „Abitur zu haben, ist schon mal ganz cool, aber wenn man den Lehrerchor dazu bringt, für einen zu singen, dann hat man es geschafft“, kündigte Distelhorst die singenden Lehrerinnen und Lehrer an.

Ebenso gekonnt leitete Josua Cortes Hekalova zur Zeugnisübergabe durch die Tutoren über, deren Ablauf von Michael Kropp, Mitglied der Schulleitung, bis ins Detail erläutert wurde. Zwischendurch erfreuten Charlotte Legler und Christoph Löser mit dem Lied „Slipping through my fingers“. Außerdem begeisterten Fedra Blido und Leoplod Braun am Piano mit Stücken von Richard Bennett und Astor Piazzolla.

An Reife zugelegt

Aufmerken ließ auch die „Lehrerrede“ von Jochen Baumann. Er fand, dass die Abschlussklasse viel Naivität abgelegt und an Reife zugelegt habe. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich in der Zukunft etwas zutrauen. Denn es gebe nichts Schlimmeres, als das, was man nicht tut.

Scheffelpreisträger Max Dürr berichtete von dem „unglaublichen Gefühl“ auf das alle hingearbeitet haben und das man an diesem Abend im Hofgarten spüren konnte. Auch er griff das Thema „Mut“ auf, mit dem man die Zukunft bewältigen soll.

Traditionelles Lied

Daneben war der Abend geprägt von viel Dank: an die Lehrer und Lehrerinnen, die Eltern, Freunde und auch an die Mitschüler. Gemeinsam stieß man auf das Erreichte an. Dann sang der Chor der Abiturienten traditionell „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, getextet und vertont vom Namensgeber des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums im Dezember 1944 im Konzentrationslager Flossenbürg.

Die große Nachfeier der Absolventinnen und Absolventen fand auf der Wertheimer Burg.