Weihnachtsmarkt am neuen Standort

Reicholzheim. Am Wochenende genossen die Reicholzheimer nach langer Coronapause endlich wieder ihren Weihnachtsmarkt. Dieser fand erstmals in und um das Gemeindezentrum statt (wir berichteten).

Zur Einstimmung auf den Markt und die Vorweihnachtszeit begeisterte am Samstag der Gesangverein Sängerkranz Reicholzheim mit einem Konzert in der Kirche St. Georg des Dorfs.

Der Chor Imaté, unter Leitung von Eberhard Feucht, versetzte unter anderem mit deutschen und englischen Advents- und Weihnachtsliedern die vielen Zuhörer in Weihnachtsstimmung. So erklang das Volkslied „Als ich bei meinen Schafen wacht“ in einer modernen Bearbeitung.

Ebenso sang der gemischte Chor mit 25 Sängerinnen und Sängern „Es ist so kalt“, das „Weihnachts-Wiegenlied“, „Advent ist ein Leuchten“ und Celebremos. Natürlich durfte „Christmas time“ von Bryan Adams und der Gospel „This little light of mine“ im Programm nicht fehlen.

Viel Applaus bekam auch die Reicholzheimer Flötengruppe von acht Kindern, unter Leitung von Christina Kuhn.

Sie spielten allesamt bekannte Weihnachtsklassiker. So erklang „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ genauso wie „St. Claus is coming to town“, „We wish you a marry christmas“ und „Fröhliche Weihnacht überall.“

Bei den Liedern „Macht hoch die Tür“ und „Wir sagen euch an den lieben Advent“ stimmten Chor und Publikum gemeinsam ein und erfüllten den Kirchenraum mit ihrem Gesang. Am Ende gab es lang anhaltenden Applaus für alle Mitwirkenden.

Die Stücke von Imaté werden am Sonntag, 4. Dezember, um 14 Uhr auch auf dem Weihnachtsmarkt in Bronnbach zu hören sein. Das Konzert des Chors findet in der Klosterkirche statt.

Nach dem Konzert traf man sich an den Feuertonnen des Weihnachtsmarkts, um die vielen verschiedenen Speisen und Getränke zu genießen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Es gab Herzhaftes, Fruchtiges, Süßes und Besonderes. Dank entsprechender Hüttendekoration und großer Zeichnungen verwandelte sich der Platz vorm Gemeindezentrum in ein Märchenland.

Der Markt am neuen Standort kam von Anfang an gut an. So stellten drei Frauen aus dem Dorf fest, es sei eine Aufwertung für den Reicholzheimer Weihnachtsmarkt und etwas Neues. „Der Markt ist sehr schön gelungen, es ist eine sehr gute Idee.“ Gelobt wurde auch der barrierefreie Zugang zu Toiletten und Kaffeebar im Gemeindezentrum. Lob hatten die Besucherinnen zudem für den großen Weihnachtsbaum. „Einen so schönen hatten wir seit Jahren nicht mehr“, waren sie sich einig. Besonders herauszuheben ist, dass alle Reicholzheimer Vereine beim Weihnachtsmarkt mitmachen.

Ortsvorsteher Sebastian Sturm berichtete, der Weihnachtsbaum sei eine Spende aus einem privaten Garten. Geschmückt hätten ihn Manfred Köhler und Heike Dumke.

Auch am Sonntag gab es an insgesamt 14 Ständen und zusätzlich im Gemeindezentrum viel Schönes und Leckeres zu entdecken. Außerdem gab es einen Bücherflohmarkt gegen Spende der katholischen Bücherei und einen Kinderflohmarkt. Auch ein kleines Programm wurde am Sonntag geboten. So kam der Weihnachtsmann (Manfred Frei) zu den Kindern und die Reicholzheimer Blasmusik unterhielt die Gäste.