Umzug in Otfried-Preußler-Grundschule verzögert sich

Wertheim-Wartberg. Der Umzug der Grundschule zurück in das Gebäude der Otfried-Preußler-Schule auf dem Wartberg erfolge erst in den Osterferien 2023. Dies gab Christian Melzer, Abteilungsleiter Referat Hochbau der Stadtverwaltung, auf der Sitzung des Stadtteilbeirats bekannt. Ursprünglich sollten Schüler und Lehrer während Herbstferien wieder in ihre alte aber komplett sanierte Schule zurückziehen. Zu den Gründen erklärte Melzer, eine Firma, die einen wichtigen Auftrag erhalten habe, nicht mehr existiert. Auch Wartezeiten der Firmen auf notwendiges Baumaterial, teilweise bis zu sechs Monaten verzögerten den Ablauf der Sanierungen.

