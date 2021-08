THW Wertheim half beim Bau einer Behelfsbrücke in Dernau

Wertheim/Dernau. Drei Helfer des Wertheimer THW waren in den vergangenen Tagen wieder im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz.

Einer unterstützt die Stelle „Material“ im Bereitstellungsraum am Nürburgring. Die zwei anderen halfen in dem stark betroffenen Ort Dernau (siehe auch Bericht oben) beim Bau einer so genannten Bailey-Brücke. Wie Oliver Guglhör den FN erklärte, wurde damit die Panzerschnellbrücke ersetzt, die von der Bundeswehr installiert worden war, nachdem die ursprüngliche Brücke den Wassermassen vollständig zu Opfer gefallen war. Der Einsatz in Dernau dauerte demnach von Donnerstag bis Samstag.

25 Meter lang

Die zwei Helfer unterstützen mit dem Wertheimer Ladekran die Ortsverbände Pfedelbach und Neustadt (Weinstraße) beim Materialtransport und der Installation. Die einspurig befahrbare Brücke ist nach Guglhörs Angaben 25 Meter lang und drei Meter breit und wird voraussichtlich für zwei Jahre an Ort und Stelle bleiben, wahrscheinlich bis zum endgültigen Bau einer neuen Überführung. Die Bailey-Brücke besteht aus vormontierten Einzelbauteilen, die quasi nach dem Lego-Prinzip zusammengesetzt werden können.

Das Material für die rund 30 Tonnen schwere Behelfsbrücke kam aus verschiedenen Orten – unter anderem Bremen, wie Oliver Guglhör erläuterte. Der THW-Kran aus Wertheim war notwendig, um Betonteile und andere Elemente an ihren Platz zu hieven. Die Regie dabei übernahm die Fachgruppe Brückenbau des THW Pfedelbach. Unterstützt hat auch die THW Ortsgruppe Künzelsau. wei

