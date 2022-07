Stromausfälle ärgern Sonderrieter

Sonderriet. Ortsvorsteher Udo Kempf zeigte sich in der Sitzung des Ortschaftsrats am Mittwoch in der Mehrzweckhalle verärgert darüber, dass es seit Sommer 2021 bereits vier Stromausfälle im Dorf gab. Der letzte war am 22. Mai.

Das Problem sei, so Kempf, dass es aktuell nur eine Anbindung der Ortschaft ans Netz gebe. Daher fordere man eine Ringleitung als zweite Anbindung zur Sicherung der Stromversorgung bei Ausfällen einer Zuleitung.

Dank sprach der Ortsvorsteher den Aktiven der Feuerwehr aus, die bei Stromausfällen das Gerätehaus besetzen und dort als Ansprechpartner für Notfälle bereitstehen. bdg