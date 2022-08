Sperrungen wegen neuer Fahrbahn

Wertheim. Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert ab Montag, 5. September, bis voraussichtlich Samstag, 5. November, die Landesstraße 2310 zwischen Wertheim und Eichel sowie die beiden Ortsdurchfahrten. Der Streckenabschnitt mit einer Gesamtlänge von rund 2,4 Kilometern weist Spurrinnen und Risse auf, die beseitigt werden müssen.

Barrierefreie Haltestellen

Im Zuge der Gesamtmaßnahme werden zudem in der Ortsdurchfahrt Eichel die Haltestellen barrierefrei umgebaut, die Pflastersteine entfernt und zur Geräuschreduzierung ein lärmarmer Asphaltbelag eingebaut. Die Stadt Wertheim wird während dieser Zeit Versorgungsleitungen im Baufeldbereich verlegen.

Um die Verkehrsbeeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmenden so gering wie möglich zu halten, wird ein Großteil der Arbeiten nur unter halbseitiger Sperrung durchgeführt. Die halbseitige Sperrung beginnt am Montag, 5. September, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 28. Oktober. Der Verkehr wird in dieser Zeit mittels einer Ampel geregelt.

Das Land investiert mit der Maßnahme rund eine Million Euro in die Erhaltung der Infrastruktur.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes ist jedoch für die Dauer der Asphaltarbeiten ab voraussichtlich Samstag, 29. Oktober, bis Samstag, 5. November, eine Vollsperrung der Landesstraße notwendig. Während der Vollsperrung wird der Verkehr wie folgt umgeleitet: Von Wertheim kommend in Fahrtrichtung zur A 3 nach Urphar und Bettingen über die L 506 Reichholzheim – Nicklashausen – K 2821 – K 2824 – Urphar.

Der Verkehr, der von der A 3 Richtung Wertheim und aus Bettingen und Urphar in Richtung Wertheim kommt wird über die K 2824 – K 2822 – Höhefeld – Bronnbach – L 506 Wertheim geleitet. Der Verkehr von Tauberbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Wertheim wird in Werbach auf die L 506 nach Wertheim geleitet.

Aktuelle Informationen

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land sind auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de abzurufen. Verkehrsinfo- BW gibt es auch als kosten- und werbungsfreie App unter der Adresse www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo_app. rp