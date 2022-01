Sie halten insgesamt 85 Jahre zur Firma

Bestenheid. Die Firmenleitung der Pink GmbH Thermosysteme in Bestenheid ließ es sich nur wenige Tage vor Weihnachten nicht nehmen, seine langjährigen Mitarbeiter für ihr Engagement und die Treue zum Unternehmen zu würdigen. So wurde Christoph Penning wurde für seine 25-jährige Firmenzugehörigkeit geehrt. Penning arbeitet im Bereich der Blechbearbeitung an der Lasermaschine und Kantbank.

Zum zehnjährigen Betriebsjubiläum gratulierte die Geschäftsleitung Inge Kaiser sowie Bernhard Brunner, Dimitri Buchhammer, Jürgen Hegmann, Ludwig Massini und Stefan Roos.

Als Anerkennung erhielten diese Mitarbeiter eine Gratifikation sowie eine Ehrenurkunde. pm