Schmutzwassergebühr steigt

Wertheim. Die Wertheimer müssen ab dem neuen Jahr höhere Gebühren für Schmutzwasser bezahlen. Der zuständige Betriebsausschuss für die Abwasserbeseitigung beschloss am Montagabend, die Gebühr von 1,93 Euro auf 2,05 pro Kubikmeter anzuheben. Die Gebühr für Niederschlagswasser steigt hingegen nur um einen Cent auf 0,29 Euro.

Der Ausschuss vergab außerdem die Vergabe von Kanalsanierungsarbeiten in Eichel und dem Hofgarten. 400.000 Euro sind dafür fällig. Der Auftrag ging an ein Unternehmen aus der Oberpfalz.

