Rückblick auf zusammen 460 Betriebsjahre

Bestenheid. Vor 50 Jahren startete die Weetech GmbH mit drei Mitarbeitern, heute sind es 125. Das Unternehmen beschreibt sich selbst als führender Entwickler und Hersteller von Testsystemen für Kabel-, Bauteil- und Funktionstests im Nieder- und Hochspannungsbereich. Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen aus den Industriebereichen Automobil, Bahn, Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau. Seit Oktober 2022 gehört Weetech zu Halma plc.

Einige der 125 Mitarbeiter begleiten den Firmenerfolg schon seit etlichen Jahren durch ihre wertvolle und loyale Mitarbeit, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. So wurden Anfang April 20 Jubilare und Jubilarinnen für zehn bis 40 Jahre Firmenzugehörigkeit geehrt. Mit einem festlichen Essen und einem geselligen Abend wurden die Jubilare und Jubilarinnen kulinarisch verwöhnt und ihre langjährigen Firmenzugehörigkeiten mit kleinen Aufmerksamkeiten und Urkunden gewürdigt.

„Die Jubilare und Jubilarinnen kommen aus allen Abteilungen und jeder für sich trägt maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei“, so Geschäftsführer Martin Gehrig. Neben den Geschäftsführern waren auch die Bereichs- und Abteilungsleiter, sowie die Personalverantwortliche anwesend. So wurden die Verdienste auch noch einmal persönlich gewürdigt. Die 20 Jubilarinnen und Jubilare blicken auf insgesamt 460 Betriebsjahre zurück.

Ausgezeichnet wurden: Esther Barczyk, Damiano Fanelli und Klaus Furchner für zehn Jahre; Detlef Jörg, Torsten Fischer, Franz Hefner, Martina Wiedmann, Bernd Winzenhöller, Rudi Hengl, Patrick Zwerger, Matthias Klein und Ulrike Sigel für 20 Jahre; Volker Berberich, Ingrid König und Frank Nitsch für 25 Jahre sowie Burkhard Stenke für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Als dienstälteste Mitarbeiter wurden Peter Riegel, Roland Hengl und Klaus Sack mit je 35 Jahren und Uwe Wiesenberg mit 40 Jahren geehrt. „In der heutigen Zeit gibt es selten Mitarbeitende, die so lange in einem Unternehmen bleiben und mit diesem wachsen“, sagt Geschäftsführer Sedat Sezgün. „Die Weetech profitiert von all dem Wissen und der Erfahrung, die diese Mitarbeiter seit Jahren in ihren Bereichen einbringen und es an neue Kollegen und Kolleginnen weitergeben.“ „Wir sind froh, dass wir unseren Jubilarinnen und Jubilaren diesen Ehrenabend endlich bereiten konnten. Leider mussten wir einige Ehrungen in den „Corona-Jahren“ verschieben“, erläutert Isabell Staubitz, Personalleiterin der Firma, „umso schöner, dass es nun geklappt hat!“ wt