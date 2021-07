Riesige Windräder in Höhefeld – Sondersitzung des Gemeinderats

Wertheim. Wegen des geplanten Baus riesiger Windräder nahe der Wertheimer Ortschaft Höhefeld wird es eine Sondersitzung des Gemeinderats geben. Dies gab Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez auf Facebook bekannt. „Die Stadtverwaltung Wertheim ist nicht die Behörde die ein solches Vorhaben genehmigt, da dieses Vorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt werden muss“, schrieb der Rathauschef. Weil das Projekt aber eine sehr große Bedeutung habe, wolle er einen breiten transparenten Dialogprozess anstoßen: „In diesen Dialog müssen alle Bürger und der Projektentwickler eingebunden sein. Den Anfang machen wir in einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderates am 9. August in der Main-Tauber-Halle.“

