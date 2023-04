Wertheim. An den Osterfeiertagen fanden zahlreiche Gottesdienste in der Region statt. So auch am Ostermontag auf dem Marktplatz in Wertheim, wo Dekanin Wibke Klomp zusammen mit den Bezirksbläsern und den Gläubigen im Herzen der Altstadt feierte.

