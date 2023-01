Neue „Möfelder Purzelgarde“ bereichert die Fastnacht in Mondfeld

Mondfeld. Beim Möfelder Fasching werden junge Tanzstars in diesem Jahr ihre Premiere feiern. Die Proben der neu gegründeten „Möfelder Purzelgarde“ der Faschingsgesellschaft Mondfeld (FGM) laufen auf Hochtouren und mit viel Spaß.

Die zwölf Mädchen zwischen vier und acht Jahren aus Mondfeld und Rauenberg treffen sich momentan jeden Samstag und üben ihren Tanz rund um den Mann im Mond. Eine von ihnen ist die sechsjährige Lucy Happ aus Mondfeld. „Mir gefällt es hier, weil man Auftritte macht. Es macht Spaß und man kann hier spielen“, erzählt sie begeistert von ihrem neuen Hobby.

Trainerin der Nachwuchstänzerinnen ist Eva Sakowski, die sich mit der Gruppe einen Traum erfüllt hat. „Das Training ist für mich wie eine Aufgabe, die ein Leben lang auf mich gewartet hat“, betont sie im Gespräch mit den FN. Die Kinder seien ihr ans Herz gewachsen. Es sei schön, in die strahlenden Gesichter zu sehen.

Die Begeisterung der Mädchen ist bei ihrem Training zu spüren. Schon beim Begrüßungsritual wird klar: Alle sind „heiß“ aufs Tanzen. Zum Anfang und als Abschied stehen die Kinder und Sakowski zusammen im Kreis. Dann wird laut gerufen: „Ihr seid süß, ihr seid toll, ein dreifach donnerndes Mofeld Helau.“

Die Trainerin freut es, dass die Kinder trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere zu einem Team zusammenwachsen. Mit den zwölf Mädchen zu arbeiten, sei eine Herausforderung, die ihr unendlich viel Freude bereite. Dankbar ist sie den Eltern und dem Team des Mondfelder Kindergartens, die sie mit „Tipps“ zu den Kleinen versorgt haben. Außerdem unterstützen Eltern auch dabei, den Tanz auf die Beine zu stellen. So helfen sie beim Basteln von Requisiten und vielem mehr.

Eine „Purzelgarde“ zu gründen, sei ihr Herzenswunsch gewesen, betont Eva Sakowski mehrfach: „Je jünger die Kinder anfangen, desto länger hält es an. Denn sie wachsen zusammen“, ist sie überzeugt. Für sie sei der Auftritt und zuvor allein schon der Hallengeruch immer etwas Besonderes gewesen.

Eva Sakowski begann selbst vor 22 Jahren bei den „Nachtkrabben“ und stand mit dieser Showtanzgruppe 15 Jahre lang an Fastnacht für die FGM auf der Bühne. Seit fünf Jahren ist sie Mitglied des FGM-Vorstands. Die „Purzelgarde“ ist die erste Gruppe, die sie trainiert.

Als sich im September abgezeichnet habe, dass man 2023 wieder Fasching feiern könne, setzte sie ihren Wunsch nach einer Kindergarde in die Tat um. Viele ihrer Freundinnen hätten Kinder und sie selbst sei dreifache Patentante. So habe sie gesehen, dass die Kinder Interesse am Tanzen haben und man schon mit Dreijährigen Tanzschritte lernen kann. Wichtig ist ihr, dass jedes Kind, das möchte, teilnehmen kann. Daher seien Kinder von drei bis zehn Jahren willkommen – auch aus den Nachbarortschaften sowie Jungs, betont sie.

Seit Oktober trainiert die Gruppe jeden samstags jeweils 1,5 Stunden. Auf dem Programm steht eine Mischung aus mehreren Probedurchläufen des rund zweiminütigen Tanzes und ganz vielen Spieleinheiten. „Die Kinder machen das mit dem Tanz astrein“, ist Sakowski begeistert. Der Tanz habe auch akrobatische Teile. „So wie es sich für einen Gardetanz gehört.“ Natürlich werde es auch passende Kostüme für den Nachwuchs geben. „Die sind eine Überraschung“, macht die Trainerin neugierig auf den ersten Auftritt der „Möfelder Purzelgarde“. Dieser ist zu Beginn des Kappenabends der FGM am 18. Februar geplant. Außerdem zeigen die Mädchen ihren Tanz am 20. Februar beim Mondfelder Kinderfasching.

Pläne gibt es auch schon für die Zeit nach Fastnacht. Bis zum Beginn der neuen Proben im September für die nächste Kampagne soll es einige Treffen geben. Dabei sind auch neue Kinder willkommen.

Auch außerhalb der Trainingssaison wird man sich treffen. So werden die Kinder und ihre Familien an der Gardewanderung zusammen mit dem FGM-Vorstand im Mai teilnehmen.

Rosalie Herberich, eine der FGM-Vorsitzenden, ist vom Talent der Kinder und dem Engagement von Eva Sakowski begeistert: „Ich finde cool, dass wir jetzt eine ,Purzelgarde’ haben.“ Je früher die Kinder anfangen, desto schöner ist es.“ Sie würden über die Jahre immer mehr zusammenwachsen, berichtete sie aus ihrer eigenen Faschingserfahrung. „Wir sind super stolz und dankbar, dass Eva zusätzlich zu ihrer Vorstandstätigkeit die Gruppe gründete“, ist Herberich voll des Lobes. Alle bei der FGM freuten sich schon auf die Auftritte der „Purzelgarde“.