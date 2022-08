Musik ist im Herbst beim Wertheimer Kunstverein Trumpf

Wertheim. Der Kleinkunstverein Convenartis startet am 17. September in Wertheim sein Herbstprogramm. Dabei wird es einen musikalischen Schwerpunkt mit Darbietungen aus ganz unterschiedlichen Genres geben. Aber auch Liebhaber des Kabaretts und der Literatur kommen auf ihre Kosten. Als Programmhöhepunkt ist am 29. Oktober die zweite „Convenartis-Quiznacht“ in der Aula Alte Steige geplant.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, eröffnet den Veranstaltungsreigen am 17. September die Folk-Band „Strömkarlen“, die dem Publikum in ihrem Programm „Songs oft the North“ die Musik Skandinaviens in den Gewölbekeller bringt. Die nach einem schwedischen Wassergeist benannte Gruppe steht seit 14 Jahren für nordischen Folk mit vielfältigen musikalischen Einflüssen und Arrangements, die stimmungsvollen Solo- und Satzgesang in den Vordergrund stellen. Oft mystisch getragen, bisweilen auch rhythmisch treibend, zieht die Musik den Zuhörer in den Bann und entführt ihn in phantastische Klang-Landschaften – immer im Spannungsfeld zwischen teils uralten Musiktraditionen und modernem Songwriting.

Nicht nur weit weg gibt es tolle Künstler, sondern auch in der hiesigen Region. Deshalb startet Convenartis am 15. Oktober die Reihe „Local Heroes“ mit einer Band, die vielen bekannt sein dürfte: „Free Spirit“. Die heimische Gruppe präsentiert authentischen Bluesrock der End-1960er und frühen 1970er Jahre.

Dabei werden die Songs nicht einfach gecovert, sondern mit eigenen Arrangements versehen, die für jedes Band-Mitglied genügend Raum für eigene Interpretationen lassen. Außerdem werden erstmalig einige Nummern in akustischer Version dargeboten – ein besonderes „Schmankerl“ im Gewölbekeller.

Ein hochkarätig besetztes bayerisches Live-Hörspiel präsentiert der Kleinkunstverein am 22. Oktober in Kooperation mit dem Kloster Bronnbach. In diesem Hörspiel-Spektakel wird das sagenumwobene Leben des Georg Jennerwein von seiner Zeugung bis zu seinem Tod spannend und hautnah erzählt.

Die Schauspieler Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun und Stefan Murr verkörpern dabei alle Figuren und lassen verschiedenste Szenen vor dem Auge der Zuschauer aus einer völlig eigenen Perspektive lebendig werden. Mit der intensiven, atmosphärischen Musik des hochkarätig besetzten „Art Ensemble of Passau“ gerät man in den Sog dieses aufregenden, unberechenbaren und mysteriösen Charakters.

Gequizzt wird am 29. Oktober. Es treten Teams mit aus unterschiedlichen Bereichen kommenden Wertheimern und Wertheimerinnen gegeneinander an. Natürlich darf auch das Publikum mitraten.

Der Abend in der Aula Alte Steige soll neben dem gemeinsamen Spaß zur Vernetzung innerhalb der Stadt dienen. Außerdem werden soziale Initiativen in der Umgebung mit den Preisgeldern unterstützt.

Es ist seit den 1960er Jahren eine heiß diskutierte Frage, welche Gruppe besser ist: die Beatles oder die Rolling Stones. Hier möchte das Duo Kling/Schaub am 11. November Entscheidungshilfe geben, indem die beiden Musiker im Konzert „Beatles versus Stones“ Stücke beider Bands zum Besten geben.

Beatles und Stones – die Songs dieser beiden scheinbaren Antagonisten werden mit Kreativität und Augenzwinkern seziert und neu zusammengesetzt. Herausgekommen ist ein Programm, das durch mitreißende Arrangements und erfrischende Moderation über das Leben und Wirken der beiden Bands zu begeistern vermag.

Den Abschluss des zweiten Halbjahrs 2022 macht eine „alte Bekannte“ bei Convenartis: Kabarettistin Inka Meyer nimmt die Zuschauer am 26. November mit „Zurück in die Zugluft“. Mal ehrlich: Zum Glück braucht es keinen Coach, sondern eine anständige Couch. Ein Platz nur für einem allein. Wo es den gibt? Bei Inka Meyer. Sie ist „die letzte Inka“ des deutschen Kabaretts. Das heißt: Indianerin und Fährtenleserin im Dickicht der Moderne. Die Tochter eines friesischen Orientexperten ist die perfekte Reisebegleitung auf der Suche nach dem verlorenen Spaß.