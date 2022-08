Amorbach. Nach der Sommerpause startet der Kulturkreis Zehntscheuer hoffnungsvoll in die Herbst/ Wintersaison. Noch immer gibt es viele coronabedingte Nachholtermine, aber auch neu ins Programm aufgenommene Veranstaltungen. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches, hochkarätiges Programm, bestehend aus Musik, Kabarett und Comedy. Mit irischer Musik geht es am Samstag, 17. September, los. Die Celtic Folk-Band Cara spielt wieder einmal in Amorbach auf. In den 19 Jahren ihres Bestehens haben sich die Musikerinnen einen hervorragenden Ruf erworben und spielten bei den weltweit größten Irish Festivals. Virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack, rasante Geigenpassagen, ergreifende Balladen und meister-haftes Spiel auf der Gitarre, zusammen mit dem Gesang zweier, herausragender Sängerinnen garantieren einen Abend mit höchstem musikalischen Genuss.

Swing der 30er und 40er Jahre präsentieren die Swinging Angels am Samstag, 24. September. Drei charmante Ladys unternehmen eine musikalische Reise in die Ära des Swing der 30er und 40er Jahre. Im Close-Harmony-Sound der Andrews Sisters und beschwingten Glenn Miller-Rhythmen feiern die Swinging Angels die glamouröse Zeit von Swing, Jazz und Boogie-Woogie.

Der wahrheitsliebende Mensch lügt. Diese Tatsache beleuchtet Uli Masuth in seinem Programm „Lügen und andere Wahrheiten“ am Samstag, 1. Oktober. Er stellt unter anderem die Fragen, wer im Besitz der Wahrheit ist und was passieren würde, wenn alle immer die Wahrheit sagten.

„Ich bin genau mein Humor“ behauptet Johannes Floehr, Gewinner des Obernburger Mühlsteins 2021, am Freitag, 7. Oktober, von sich. Seit einigen Jahren stellt der Krefelder sich skurrilen Fragen des Lebens, wie der, „warum Einräder nicht umfallen“?

In Thomas Schreckenbergers neuem Programm dreht sich alles um die Wahrheit und vor allem um die Lüge in all ihren Ausprägungen. Dieses Themas nimmt sich der vielfach ausgezeichnete Kabarettist in „Nur die Lüge zählt“ am Samstag, 15. Oktober, an. Die Songs der Beatles noch einmal auf die Bühne bringen, das möchte die Beatles Revival Band am Samstag, 22. Oktober, in der Zehntscheuer. Sie schlüpfen täuschend echt in die Rollen der Originale. 44 Jahre nach ihrer Gründung präsentiert sich die erfolgreichste Coverband so frisch wie in den Anfangsjahren.

Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig. Das sind Attribute, die man mit dem österreichischen Kabarettisten Stefan Waghubinger verbindet. Am Freitag, 28. Oktober, stellt er sein viertes Soloprogramm „Ich sag´s jetzt nur zu ihnen…“ in der Amorbacher Kleinkunstbühne vor.

Eine rasante, mitreißende und irre komische Show erwartet das Publikum wenn Ennio Marchetto- „The living Paper Cartoon“, im Rahmen des Kulturwochenherbstes, die Bühne betritt.

Nach seinem Debüt 2018 ist es dem Kulturkreis erneut gelungen, den Weltstar am Samstag, 5. November, nach Amorbach zu holen. Seine Kunst lebt allein von Pappe und Papier und seiner unnachahmlichen Beobachtungsgabe, mit der er zahlreiche bekannte Künstler zum Leben erweckt.

„Volle Akkus, leere Herzen“

Auch der Gewinner des Obernburger Mühlsteins aus dem Jahr 2020 hat noch ein Gastspiel auf der Bühne der Zehntscheuer offen. Jakob Heymann, der mit seiner Vielseitigkeit als Schlagersänger, Lagerfeuergitarrist, Rapper und Comedian, jede seiner Shows zu einem Erlebnis macht, stellt sein Programm „Volle Akkus, leere Herzen“, am Samstag, 6. November, vor.

Mit seinem mit hochkarätigen Jazzmusikern besetzten Trio begibt sich der spritzige Ex-Sterne-Koch Tobias Sudhoff am Samstag, 19. November, auf der Bühne der Zehntscheuer auf eine Reise durch den großen Küchenkosmos der Sinnlichkeit in virtuellen Zeiten. Mit „ISS WAS?!“ – präsentiert er die erste Kabarett-Show, die man schmecken kann!

Weihnachten mit LaLeLu – das ist immer etwas ganz Besonderes. Die A-Capella-Band aus Hamburg kommt am Freitag, 2. Dezember, zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Amorbach.

Mit ihrem einzigartigen Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik begeistern sie mit unbändiger Spielfreude Publikum und Presse zwischen Flensburg und Zürich.

Wie immer startet der Kulturkreis mit einem kabarettistischen Jahresrückblick ins Jahr 2023. Unter dem Motto „ So schön war‘s noch selten“ kehrt Holger Paetz am 23. Januar 2023 wieder in die Zehntscheuer zurück und gibt dort Antworten auf die Fragen: Was war nur wieder los? Wie soll man sich das alles bloß merken?

Diese und auch alle anderen Veranstaltungen beginnen, wenn nicht anders vermerkt, um 20 Uhr, Einlass ist jeweils ab 19 Uhr.