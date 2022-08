Müller eröffnet auf Reinhardshof Filiale

Wertheim. Gute Nachrichten für potenzielle Einkäufer im Einzugsbereich von Wertheim. Am Donnerstag, 18. August, eröffnet die Drogerie-Kette der Müller Holding GmbH & Co. KG am Reinhardshof in der Willy-Brandt-Straße 21 eine Filiale.

Nach dem Umbau und der Neueröffnung des Rewe-Markts im November 2021 und des Getränkemarkts im Mai 2022, runde die Eröffnung der Müller Filiale das Gesamtkonzept ab, betont die Stadtverwaltung. Nun freuen sich deren Verantwortlichen, dass im Rahmen des Konzepts zum Ausbau der Nahversorgung auf dem Reinhardshof die Drogeriemarktkette nach Wertheim zurückgeholt werden konnte. Die Filiale am Marktplatz hatte das Unternehmen wegen zu geringer Fläche und mangels Erweiterungsmöglichkeit 2015 aufgegeben.

„Die Realisierung des Nahversorgungszentrums mit der Drogerie Müller ist ein großer Gewinn für die Stadtteile Reinhardshof, Wartberg, Vockenrot und das Wohngebiet Bestenheider Höhe, aber auch der im Naheinzugsbereich gelegenen Wertheimer Ortschaften Dörlesberg, Nassig, Sachsenhausen und Sonderriet.“, ist sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sicher. Mit dem Neubau von Rewe und der Ansiedelung von Müller seien die Einkaufsmöglichkeiten weiter verbessert und für die Zukunft gesichert worden. Davon profitiere der gesamte Einkaufsstandort Wertheim.

Auf über 1000 Quadratmetern bietet Müller barrierefrei Drogeriewaren, Parfümerie, Naturkosmetik, Fotoservice, Spiel- und Schreibwaren sowie Haushaltswaren und Multi-Media. Zum Startschuss winken Eröffnungsangebote. stv