Der Heimatforscher Kurt Schüll fand heraus, dass 1943 in Bestenheid ein Flugzeug der deutschen Luftwaffe abstürzte. Pilot und Funker kamen dabei ums Leben.

Bestenheid. Kurt Schüll hält einen Leichenpass in Händen. Das Dokument ist archiviert beim Landesamt Baden-Württemberg, ausgestellt am 21. Oktober 1943 vom Tauberbischofsheimer Landrat und bescheinigt in nur wenigen Worten das

...