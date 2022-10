Messeflair auf dem Wertheimer Mainplatz

Wertheim. Nach einem verregneten Auftakt hat der große Besucherzustrom zum Wertheimer Herbstvergnügen am Tag der deutschen Einheit versöhnlich gestimmt. Jetzt freuen sich die Schausteller und Händler auf den zweiten Durchgang der Veranstaltung.

Vom 6. bis 9. Oktober können große und kleine Besucher am Mainplatz wieder typisches Messeflair erleben.

„Golden Star“, der Rundfahrklassiker der „Werdemer Mess“, ist der Favorit unter den Fahrgeschäften. Hinzu kommen Kinderkarussell, Autoscooter und das beliebte Bungee-Trampolin, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung weiter.

Die kleine Verkaufsmesse mit dem typischen Warenangebot einer Kirmes bestücken über 25 Händler. Das Sortiment reicht von Pfannen und Kochgeschirr über Gewürze, Edelstahlwaren bis hin zu Kleidung und Süßwaren.

Grund zur Freude bietet auch das umfangreiche Speisenangebot. Zudem gibt es Weinspezialitäten und frisch gezapftes Bier vom Fass.

Geöffnet hat das Herbstvergnügen am Donnerstag und Freitag jeweils von 14 bis 22 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

Am Samstag findet der „Wertheimer Lauf 2022“ statt. Am Sonntag, 9. Oktober, gibt die Musikkapelle Dertingen um 13 Uhr am Mainpavillon ein Platzkonzert.