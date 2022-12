Mathias Kurz gewinnt Ächler TippKick-Turnier

Eichel. Ein neuer Name steht seit Montag auf der Siegerliste des Ächler TippKick-Turniers: Im Finale der 41. Auflage besiegte Mathias Kurz die „Spvgg Ächl Beach“ mit 9:7.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im kleinen Finale gewannen die „Ächl Kings“ (Thorsten Merkert) Überraschungshalbfinalist „Milano 2.0“ (Hannes Horn) mit 10:6. Torschützenkönig wurden ebenfalls die „Ächl Kings „mit 104 Toren.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen des FC Eichel heißt, nahmen in diesem Jahr nur 16 Spieler am Turnier teil, darunter mit „1. FC Abseitstor“ (Lars Kattinger) und „Torwart“ (Nils Wiedmann) aber erfreulicherweise zwei jugendliche Neulinge.

Mehr zum Thema 41. Auflage Mathias Kurz gewinnt TippKick-Turnier des FC Eichel Mehr erfahren Hallenfußballturnier des FSV Walldürn Teams aus Walldürn und Uissigheim erfolgreich Mehr erfahren Fußball-WM Dritte WM-Medaille seit 1998: Kroatien schlägt Marokko Mehr erfahren

Dabei zeigten sich die Teams in besonderer Torlaune: Mit 968 Treffern in 64 Spielen wurde erstmals der 15-Tore-Schnitt geknackt. Genau waren es am Ende 15,1 Tore pro Spiel.

Zu Beginn gedachte man dem 2018 verstorbenen Ehrenmitglied und langjährigen TippKick-Organisator Uwe Bauer.

Aus den vier Vierergruppen qualifizierten sich jeweils die ersten Drei für die Zwischenrunde. Erstmals wurde in diesem Jahr ein Viertelfinale ausgespielt, das die jeweils vier Besten der beiden Gruppen erreichten. Schon nach den Halbfinals war klar, dass ein neuer Name in der Siegerliste auftauchen würde.

Bei seinen bisherigen 23 Teilnahmen ohne Unterbrechung waren Platz fünf und Platz acht die besten Platzierungen des „1. FC Torhagel“. Die „Spvgg Ächl Beach“ schaffte es dagegen zum zweiten Mal in Folge und insgesamt zum dritten Mal ins Endspiel.

In einem packenden Finale hieß es zur Pause 5:5, ehe Mathias Kurz binnen kurzer Zeit auf zwei Tore davonzog. Am Ende holte er sich am Ende vielumjubelt den 9:7-Sieg holte.