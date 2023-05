Kirchenbezirk Wertheim: Evangelische Kirche ist vielerorts präsent

Wertheim. Die Mitglieder der Bezirkssynode des Kirchenbezirks Wertheim trafen sich kürzlich zur Frühjahrssynode im Wertheimer Stiftshof.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, begann die Synode mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche, den Dekanin Wibke Klomp, Bezirksdiakoniepfarrerin Dr. Annegret Ade und Schuldekanin Cornelia Wetterich hielten. Neben Pfarrern und Diakonen gibt es in der Evangelischen Kirche auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die Gottesdienste durchführen, die Prädikanten. Im Gottesdienst wurden Herbert Alexander Gebhardt, Margit Einzmann und Beate Götzelmman als Prädikanten wiederberufen. Schuldekanin Cornelia Wetterich dankte ihnen für ihren Dienst, segnete sie und überreichte ihnen eine Urkunde.

„Wo ist die Kirche präsent?“, lautete das Thema der Synode. Es wurde deutlich, dass die Kirche in sehr vielen Arbeitsbereichen der Gesellschaft aktiv ist und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen einbringt. Die neuen Mitarbeitenden der verschiedenen Einrichtungen im Kirchenbezirk wurden von Dekanin Klomp im Gottesdienst gesegnet. Während der Sitzung stellten sich diese und ihre Arbeit persönlich vor. Die neue Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Inken-Aleit Fladausch-Rödel berichtete von den verschiedenen Arbeitsbereichen des Diakonischen Werks. Alex Schuck ist der neue Geschäftsstellenleiter der Beratungsstelle Wertheim und Leiter des Familienzentrums Wartberg. Judith Teller und Melissa Frodl informierten über die Herausforderungen in den Kindertagesstätten. Judith Teller unterstützt als Fachberatung die Erzieherinnen und die Träger von 52 Einrichtungen. Melissa Frodl ist Verwaltungsgeschäftsführerin für die Kindertagesstätten im Wertheimer Raum. Anette Dietrich-Wenzel wirkt seit 25 Jahren als Geschäftsführerin der Evangelischen Sozialstation in Wertheim. Es war für die Zuhörenden berührend, wie sie von den Erfahrungen in der Begleitung Sterbender erzählte. Außerdem ermutigte sie dazu, die Dienste der Sozialstation schon in Anspruch zu nehmen, bevor der Pflegefall eines Angehörigen eingetroffen ist.

Ein weiteres Feld, wo Kirche präsent ist, sind die Schulen. Schuldekanin Wetterich berichtete, dass im Kirchenbezirk 2133 Schülerinnen und Schüler (die Berufsschüler sind noch nicht mitgezählt) den Religionsunterricht besuchen. Sie treffen dort auf einen staatlichen Religionslehrer, auf eine Pfarrperson oder eine Diakonin und kommen mit Themen wie Tod und Sterben in Berührung, über die in vielen Familien so gar nicht mehr gesprochen werde.

Abschied nahm die Synode von dem gestorbenen ehemaligen Bezirkskantor Manfred Lutz.

Birgit Gube gehört künftig dem Bezirksdiakonieausschuss an. Bezirksjugendpfarrerin Laura Breuninger (Grünsfeld) wurde zum Mitglied des Bezirkskirchenrats gewählt. Pfarrer Uwe Sulger fungiert als ihr Stellvertreter.

Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl berichtete über seine Chöre und Projekte. Der Kinderchor bereite ihm große Freude. Es gebe wieder Orgelschüler. Die Orgelmusik zur Marktzeit findet samstags um 11 Uhr in der Stiftskirche Wertheim statt. Der nächste Projektchorgottesdienst sei in Tauberbischofsheim am 14. Mai um 10 Uhr in der Christuskirche. Geprobt werde am 13. Mai von 14 bis 16 Uhr im Kirchsaal.

Dekanin Klomp berichtete, dass der Umstrukturierungsprozess in vollem Gange ist. Pfarrer und Diakone arbeiten über Gemeindegrenzen hinweg in Wertheim und Umgebung sowie in Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen in Teams zusammen. Pfarrer Bernhard Ziegler ist in der Rotkreuzklinik in Wertheim tätig, Pfarrerin Dr. Annegret Ade Seelsorgerin im Wohnstift Hofgarten. Auch im Konfirmandenunterricht kooperieren die Gemeinden.

Der Kinderbibeltag im Gemeindezentrum Külsheim zum Thema „Wasser“ am 17. Juni von 10 bis 15 Uhr wird von den Gemeinden Tauberbischofsheim, Lauda, Königshofen-Grünsfeld und Külsheim veranstaltet. Die Anmeldung soll über das Pfarramt Tauberbischofsheim bis 25. Mai unter tauberbischofsheim@kbz.ekiba.de oder Telefon 09341/2295 erfolgen, hieß es. Als besondere Höhepunkte wurden die Tauffeste angekündigt. Ein solches findet am Mondfelder See am 24. Juni um 10 Uhr statt. Veranstalter sind die Emmausgemeinde, Waldenhausen, Wartberg-Reinhardshof, Bestenheid, Nassig-Sonderriet und Sachsenhausen. Auch in der Friedenskirche Lauda findet am 24. Juni um 14 Uhr ein Tauffest statt. Die Kirchengemeinde Tauberbischofsheim feiert ihr Tauffest am 16. Juli um 10 Uhr an der Tauber am Dittigheimer Wehr.

Diakonin Elvira Ungefucht (Wartberg-Reinhardshof) stellte die Initiative „Evangelisch in Wertheim“ auf Instagram vor. Am Samstag, 1. Juli, findet ein Kinderbibelabenteuertag in Bettingen statt. Der Familiengottesdienst wird am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr in der Christuskirche Bettingen gefeiert. Das „Africa-Cafe“ findet am 29. und 30. Juli im Rahmen des Wertheimer Altstadtfests in der Stiftskirche statt.