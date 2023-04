Orgelmusik zur Wertheimer Marktzeit

Wertheim. Die nächste „Orgelmusik zur Marktzeit“ findet am Samstag, 29. April, um 11 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt. Dabei wird Roderich Kreile (Bild) mit Werken von Gustav Adolf Merkel, Gabriel Fauré und Marcel Dupré zu hören sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Ankündigung des Bezirkskantorats heißt, übernahm Kreile nach seinem Studium der Kirchenmusik und Chorleitung in München und Tätigkeiten in verschiedenen Kirchen der bayerischen Metropole die Leitung des dort ansässigen Chors der Christuskirche. Ebenso hatte er die Leitung des Philharmonischen Chors in München inne. Von 1997 bis Ende Juli 2022 musizierte er als Kreuzkantor in Dresden mit dem Kreuzchor. Diese Tätigkeit ermöglichte ihm die Zusammenarbeit mit Orchestern wie der Dresdner Philharmonie, der Sächsischen Staatskapelle, den Staatskapellen Halle und Weimar sowie verschiedenen Orchestern.

Derzeit leitet Roderich Kreile als Interimskantor den Chor der Christuskirche München bis zum Amtsantritt des neuen Kantors. Bild: Veranstalter