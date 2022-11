Kembacher Bürgerverein zog Bilanz

Kembach. Die Mitglieder des Bürgervereins Kembach 2018 trafen sich nun zur zweiten Jahreshauptversammlung im Vereinsheim der Kembachtalhalle. Vorsitzende Tanja Bolg begrüßte 35 Mitglieder.

Sie ging ausführlich auf die kulturellen Veranstaltungen des vergangenen Jahres wie Maibaumaufstellen und die Dorfkärwe mit Umzug und Kärwepredigt sowie den Auftritt des Kärwekamels ein. Zahlreiche Mehrgenerationentreffen, Seniorentreffen zu Frühstück oder Kaffee und Kuchen fanden den Sommer über ebenfalls statt. Zudem freute sich die Bevölkerung über die Möglichkeit zu einem gemütlichen Plausch am Freitagabend unter freien Himmel. Auch Gäste aus bayrischen Nachbargemeinden fanden Gefallen an den Begegnungen und besuchten den Bürgertreff. In diesem Jahr wurde der Maibaum am 30. April durch die Freiwillige Feuerwehr aufgestellt. Die Bewirtung übernahm der Bürgerverein. Gestartet wurden auch wieder die Handarbeitsstunden mit Gisela Gramlich.

Die Vorsitzende dankte für die überwältigende Bereitschaft der Ehrenamtlichen des Vereins – rund 85 Personen, welche die Bewirtung an den Öffnungstagen des Bürgertreffs übernahmen.

Nach dem Bericht von Tanja Bolg, die auch die erkrankte Schriftführerin Belinda Oberdorf vertrat, verlas Kassiererin Claudia Roth den Finanzbericht . Kassenprüfer Daniel Fertig hatte keine Beanstandungen, woraufhin der Vorstandschaft von der Versammlung einstimmig entlastet wurde.

Bei den Wahlen fungierte Richard Mach als Leiter. Drei Beisitzer konnten aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein, hatten aber ebenso wie der zweite Kassenprüfer ihre Bereitschaft zur Wiederwahl übermittelt. Alle wurden einstimmig gewählt.

Die Vorsitzende rief die Mitglieder dazu auf, sich Gedanken über die Neubesetzung des Kassierer-Amts zu machen, die 2023 bei der Hauptversammlung erfolgen soll. Zudem verwies sie auf die weiteren Vereinstreffen bis Ende Januar. Die Maibaumaufstellung am 30. April und die Dorfkärwe am 9. September sind 2023 wieder fest im Veranstaltungskalender der Gemeinde eingeplant.

Andie Versammlung schloss sich ein gemütliches Beisammensein der Mitglieder an.