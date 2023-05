Jubelkonfirmation in Dertinger Wehrkirche gefeiert

Dertingen. Die Konfirmandenjahrgänge 1958, 1963 und 1973 feierten mit einem Gottesdienst in der Dertinger Wehrkirche das Fest ihrer eisernen, diamantenen beziehungsweise goldenen Konfirmation.

Der Psalm zu Beginn verwies bereits auf das Thema des Sonntags Kantate: „Singet dem Herrn ein neues Lied!“ In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Bernhard Ziegler an die Bedeutung der Musik im Leben der Menschen. Der Predigttext handelte vom König Saul, der durch die Harfenmusik des Hirtenjungen David aus einer tiefen Depression geholt wurde. „Thank you fort the music“ lautete der Titel des Welthits der Gruppe Abba. Pfarrer Ziegler unternahm einen gedanklichen Zeitsprung, wie es den Jubilaren 1977 ergangen sei, als dieser Hit aufkam.

Kirchengemeinderätin Helmi Lipp las die Konfirmationssprüche der Jubilare vor, die sich jahrgansweise vor dem Altar versammelt hatten und erneut gesegnet wurden.

Nach dem Gottesdienst, in dem man auch das Abendmahl feierte, überreichte Kirchengemeinderätin Katja Link die Gedenkurkunden an diesen besonderen Jubeltag. Zu einem Austausch von Erinnerungen fanden sich die Jubilare mit ihren Angehörigen dann im Gasthaus „Löwen“ ein.

Das Fest der eisernen Konfirmation (1958) feierten Rolf-Dieter Fröber, Edeltraud Fröber (geborene Scholz), Anneliese Schätzlein (Pinnisch) und Erna Zeidler (Mehling).

Ihre diamantene Konfirmation (1963) begingen Herbert Baumann, Waltraud Betzel (Henke), Jürgen Diehm, Bernhard Friedrich, Waltraud Gastann (Schwichtenberg), Gerhard Götzelmann, Helmut Strauß und Gerlinde Wolz (Scheurich).

Zu den goldenen Jubelkonfirmanden (1973) gehören Rosemarie Ackermann, Axel Diehm, Ingrid Friedrich (Klein), Harry Österlein und Helmut Schmidt. stb