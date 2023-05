Große Freude über das Wiedersehen

Kreuzwertheim. „Jauchzet Gott, alle Lande!“ Unter diesem Motto stand der Festgottesdienst zum Sonntag „Jubilate“, an dem in der Evangelischen Kirche Kreuzwertheim eine stattliche Anzahl Konfirmanden der Jahrgänge 1953, 1958, 1963 und 1973 ihr goldenes (50 Jahre), diamantenes (60 Jahre), eisernes (65 Jahre) und sogar das Gnadenjubiläum (70 Jahre) feierten.

Groß war die Freude schon vor dem Gottesdienst beim Wiedersehen der ehemaligen Klassenkameraden. Pfarrerin Stephanie Wegner zeigte sich tief beeindruckt von der stimmungsvollen Begrüßung im Gemeindehaus, vor dem sich die Jubilare zum Einzug in die Kirche formierten.

Mit der doppelchörig gespielten Ouvertüre der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel begann der Gottesdienst. Trompeten, Orgel und Kesselpauken des Posaunenchors spielten auch bei „Lobe den Herren“, „Großer Gott, wir loben dich“ und „Nun danket alle Gott“ von Johann Sebastian Bach. Pfarrerin Stephanie Wegner betonte immer wieder die elementare Bedeutung des Jubelns. Leidvolle Erfahrungen und Freude wechselten sich im Leben ab und lägen manchmal eng beieinander. Gerade weil nicht jeder Tag zum Jubeln sei, sei ein solcher Festtag erst recht Grund zum Feiern und zur Freude.

„Als wir noch jung waren...“ hörte man oft in den Gesprächen, die nach dem Gottesdienst, beim gemeinsamen Mittagessen und bei den Dorfrundgängen in den vertrauten Kreuzwertheimer Gassen das Wiedersehen bestimmten. So wurde der alte biblische Eingangspsalm „Jauchzet Gott, alle Lande“ auf umfassende, wohltuende und vielfältige Weise in die Tat umgesetzt.

Die Goldene Konfirmation (50 Jahre) feierten: Claudia Binder, geb. Krichel, Reinhold Dosch, Christa Dosch, geb. Lannig, Erika Göbel, geb. Weiß, Klaus Günzelmann, Ingrid Heitmann, geb. Mohrmann, Christel Kömm, geb. Lannig, Dieter Lutz, Axel März, Heiner Reinhardt, Uwe Rose, Doris Szabo, geb. Sonnenberg, Joachim Wenzel.

Diamantene Konfirmanden (60 Jahre): Roswitha Burk, geb. Sührer. Christa Dinkel, geb. Leimeister. Erika Ewald, geb. Köhler. Anneliese Lang, geb. Nahrhaft. Lisa Müller, geb. Dümmig. Hans Sauer. Rudi Tröger.

Eiserne Konfirmanden (65 Jahre): Dieter Müller. Gudrun Hofmann, Gerda Schleßmann.

Gnaden-Konfirmanden (70 Jahre): Erika Dreßler, geb. Sauer, Irmgard Fritsche, geb. Dosch, Gudrun Keiner, geb. Bösherz, Hiltrud Krichel, geb. Braun, Christel Krönung, geb. Haas, Gisela Markgraf, geb. Blos

Anita Ritter, geb. Lutz, Karl Senfleben, Erika Weiß, geb. Lutz, Frieder Winzenhöler.