In der Wertheimer Stiftskirche: Klangvoll ins neue Jahr

Wertheim. Der Kulturkreis Wertheim veranstaltet am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr in der Stiftskirche sein traditionelles Neujahrskonzert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, arbeiten der Kulturkreis und die Musikkapelle Lengfurt, insbesondere das Symphonische Blasorchester (SBO) mit seinem Dirigenten Michael Geiger, bereits immer wieder in gemeinsamen Projekten zusammen. Ob Kinder- oder Cello-Solokonzerte, die Zusammenarbeit ist bekannt für ihre Offenheit gegenüber verschiedensten Genres und Zielgruppen.

In 2023 wird die Kooperation gleich zum Jahresbeginn in Form des Neujahrskonzerts fortgesetzt. Dabei erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm aus klassischen und modernen Stücken, solistischen und gesamtorchestralen Klängen sowie getragenen und flotten Tempi. Dies in Verbindung mit einer ganzen Menge Herzblut des Orchesters und des Dirigenten ergibt das Rezept für einen gelungenen Sonntagabend für alle Musikbegeisterten.

Mehr zum Thema Erste Veranstaltung des Jahres Choräle erklangen am Neujahrstag Mehr erfahren Jahreswechsel Frischer Wind beim Neujahrskonzert in Wien Mehr erfahren

Das Konzert hat zwei Teile. Der erste dauert zirka 45 Minuten, der zweite etwa 30 Minuten. In der Pause bewirtet die Musikkapelle Lengfurt die Zuhörer im Stiftshof.