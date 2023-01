Choräle erklangen am Neujahrstag

Dertingen. Im vergangenen Jahr war es die erste Veranstaltung des Jahres gewesen, die nach der Coronapause wieder durchgeführt werden konnte – damals in noch etwas kleinerem Rahmen. Nun stand das Spielen der Musikkapelle am Neujahrstag wieder offiziell im Programm der Festveranstaltungen in Dertingen.

Beginn mit Andacht

Entsprechend groß war auch der Zuspruch der Bevölkerung, die sich am frühen Abend erst zu einer Andacht in der Wehrkirche traf. Pfarrer Bernhard Ziegler traf genau den Ton des Tages und holte die Menschen in seinen Worten dort ab, wo sie waren.

Im Anschluss warteten schon die Musikkapelle Dertingen und der Posaunenchor vor der Kirche und empfingen die Andachtsbesucher mit kirchlichen und weltlichen Klängen. Fast eine dreiviertel Stunde spielten die Instrumente „Choräle zu Neujahr“, wie die Veranstaltung offiziell hieß. Darunter waren natürlich weihnachtliche Weisen, wie „Oh du Fröhliche“ oder „Missa solemnis“, aber auch Kirchenklassiker wie „Großer Gott wir loben dich“. Doch auch weltliche Lieder erklangen an dem lauen Spätnachmittag. Und weil die Atmosphäre um ein Vielfaches schöner ist, wenn man direkt vor Publikum spielen kann, begaben sich die Musiker nicht auf den Turm der Kirche und spielten von „oben herab“, sondern sie blieben im Garten und hatten so direkt Kontakt zu den Besuchern. Die waren reichlich anwesend. Trotz der frühlingshaften Temperaturen schmeckte sogar der Glühwein. Den hatte man als besonderen Tropfen von der GWF in Reicholzheim erstanden, dort gab es noch Rest vom Verkauf in der Vorweihnachtszeit. „Wir wollten unseren Gästen schon was bieten“, meinte dazu Joachim Hettinger, immerhin Vorsitzender der Musikkapelle.

Wieder etwas Normalität

Und Ortsvorsteher Egon Beuschlein war froh, dass man den Menschen wieder etwas Normalität zurückgeben konnte. Vor Corona gehörte das Spielen an Neujahr zum festen Programm der Musiker in Dertingen und und das soll auch in Zukunft so bleiben. An Traditionen solle man festhalten, hatte Beuschlein mehrfach betont. Sie seien schließlich Fixpunkte im Jahresreigen, auf die man sich immer wieder freuen kann.

Bleibt abschließend nur zu erwähnen, dass der Glühwein fast vollständig getrunken wurde und man nur lobende Worte für die Idee der Musikkapelle hörte, dass sie neben dem Spielen von Musik auch an ein wärmendes Getränk gedacht hatten, auch wenn es eben nicht so kalt war, wie schon bei anderen Neujahrsblasmusik-Konzerten in der Vergangenheit.