„Grenzenloses Spielen“ in der Stadtbücherei

Wertheim. Unter dem Motto „Grenzenlos“ findet die zehnte Nacht der Bibliotheken erstmals über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus statt. Als eine von über 100 teilnehmenden Bibliotheken in Baden-Württemberg lädt die Stadtbücherei Wertheim alle Interessierten am Freitag, 17. März, von 18 bis 21 Uhr zu „Gaming ohne Grenzen – grenzenloses Spielen“ ein. Auf zwei Etagen gibt es ein breites Angebot aus der analogen und digitalen Spielewelt für kleine und große Besucher, versprechen die Verantwortlichen.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, war für das Team der Stadtbücherei Wertheim schnell klar, dass bei der Umsetzung des Mottos „Grenzenlos“ das gemeinsame Spielen in den Fokus gerückt werden soll: „Spielen macht es leicht, vermeintliche Grenzen zu überwinden. Über Generationen hinweg . Gemeinsames Spielen verbindet uns miteinander – sowohl im Spiel selbst als auch nebenher. Die einen spielen, die anderen tauschen sich aus. Außerdem kann gemeinsames Spielen herrlich ablenken – und eine fröhliche Ablenkung brauchen wir alle mal, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten“ fasst Bücherei-Leiterin Katja Schmitz die Überlegungen des Teams zusammen.

Neben neuen Brett- und Kartenspielen, die von den Profis des Wertheimer Spielwarenladens Knecht Rupprecht präsentieren werden, können Besucher Mini-Roboter, sogenannte Bee- und Blue-Bots, programmieren, ihr Können am Tischkicker unter Beweis stellen oder mittels Virtual-Reality-Brille digitale Welten bereisen. Vom Kreismedienzentrum Main-Tauber-Kreis werden zudem Tablets zum Testen der beiden Sieger-Apps des Tommi-Kindersoftwarepreises bereitgestellt. Gemeinsames „Zocken“ an Spielekonsolen, auch vor großem Monitor, ist ebenfalls möglich.

Neben den Angeboten aus der analogen und der digitalen Spielewelt gibt es für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein Glücksrad mit Gewinnen rund um das Thema Spielen, die von der Sparkasse Tauberfranken, der Buchhandlung Schöningh und dem Spielehändler Knecht Rupprecht gespendet wurden. Zudem sind die Ausleihe und ein Medienflohmarkt den ganzen Abend über geöffnet. Für Stadtbücherei-Team ist die Nacht der Bibliotheken eine tolle Gelegenheit, sich und das Angebot im Kulturhaus vorzustellen. „Es können auch diejenigen dabei sein, die während unserer normalen Öffnungszeiten vielleicht nicht die Möglichkeit haben. Und dass alle Angebote kostenfrei sind, ist ein wichtiges Zeichen für ein echtes grenzenloses Miteinander“, so Schmitz.