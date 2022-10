Fahrbahn halbseitig gesperrt

Wertheim. Die Gehweg- und Fahrbahnerneuerung entlang der L 2310 tritt noch vor dem Wochenende in eine neue Phase. Die Baustelle rückt ab Freitag, 21. Oktober, weiter in Richtung Wertheim. Die Behinderungen betreffen dann auch den Verkehr am Knotenpunkt Parkgarage Altstadt und Alte Mainbrücke. Die Fahrbahn wird halbseitig gesperrt und der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt.

Ampel wird abgeschaltet

Während des Betriebes der Baustellenampel muss die bestehende Lichtsignalanlage am Knotenpunkt abgeschaltet werden. Um die Verkehrssicherheit dennoch zu gewährleisten, müssen einige Verkehrsführungen geändert werden. So kann man von Kreuzwertheim kommend an der Einmündung nur noch nach rechts in Richtung Wertheim abbiegen.

Die Ausfahrt aus der Parkgarage Altstadt ist nur noch nach links in Richtung Wertheim möglich. Die Einfahrt in die Parkgarage Altstadt aus Richtung Eichel kommend ist nicht möglich.

Fußgänger und Radfahrer können die Fahrbahn im Baustellenbereich nicht sicher überqueren. Sie sollten stattdessen den kurzen, aber sicheren Umweg über die Unterführung am Mainparkplatz nehmen.